Аксенов верит в перспективу ж/д-сообщения Крыма с Украиной

ДЖАНКОЙ, 14 июн — РИА Новости. Железнодорожное сообщение Крыма с Украиной в перспективе будет восстановлено, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Железнодорожное пассажирское сообщение и поток грузов были из Украины, когда Крым был в составе Украины. В перспективе это все равно вернется, но в ближайшие три-четыре года на это рассчитывать не стоит", – сказал Аксенов на совещании на тему социально-экономического развития Джанкоя.

Он добавил, что восстановление железнодорожного сообщения будет возможно после смены "сумасшедших властей на Украине".

Глава Крыма поручил минэкономразвития и минтрансу республики подготовить схему логистики перемещения грузов железнодорожным транспортом через Крымский мост в различные районы Крыма с возможностью использования узловой сортировочной станции в Джанкое.

Существующая железнодорожная однопутная дорога от Керчи в центр полуострова проходит до станции Владиславовка (район Феодосии), затем до узловой станции Джанкой на севере Крыма. Железнодорожное сообщение от Джанкоя до Симферополя — двухпутное и электрифицированное. Продолжается строительство железнодорожной части Крымского моста, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.

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