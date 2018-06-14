Kaspersky Lab приостановила сотрудничество с Европолом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" решила временно прекратить сотрудничество с Европолом из-за резолюции, одобренной Европарламентом, об усилении киберзащиты ЕС от России, Китая и КНДР, говорится в сообщении компании.
"Хотя резолюция не имеет законодательной силы и представляет собой мнение отдельных депутатов, она демонстрирует явное неуважение в отношении "Лаборатории Касперского", которая всегда была надежным партнером Европы в области борьбы с киберпреступностью. В силу этого наша компания приняла трудное решение временно прекратить многочисленные совместные проекты в области борьбы с киберпреступностью, в том числе с Европолом, до того момента, как мы получим ясные официальные разъяснения от Европарламента", — заявили в компании.
Компания готова по-прежнему встретиться с депутатами Европейского парламента и ответить на их любые вопросы, включая касающиеся бизнеса, руководства компании, экспертных знаний, технологий и методологии организации работы.