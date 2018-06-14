Kaspersky Lab приостановила сотрудничество с Европолом

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" решила временно прекратить сотрудничество с Европолом из-за резолюции, одобренной Европарламентом, об усилении киберзащиты ЕС от России, Китая и КНДР, говорится в сообщении компании.

Соответствующая резолюция была одобрена в среду в Страсбурге. Документом рекомендуется запретить использование потенциально небезопасных и вредоносных программ, в частности, ПО "Лаборатории Касперского". В пресс-службе компании заявили, что этот пункт не соответствует действительности и основан на ложных утверждениях.

"Хотя резолюция не имеет законодательной силы и представляет собой мнение отдельных депутатов, она демонстрирует явное неуважение в отношении "Лаборатории Касперского", которая всегда была надежным партнером Европы в области борьбы с киберпреступностью. В силу этого наша компания приняла трудное решение временно прекратить многочисленные совместные проекты в области борьбы с киберпреступностью, в том числе с Европолом, до того момента, как мы получим ясные официальные разъяснения от Европарламента", — заявили в компании.

"Лаборатория Касперского", в частности, приостанавливает одну из совместных инициатив с полицией ЕС, проект No More Ransom — веб-портал для борьбы с программами-шифровальщиками и вымогателями. "Мы надеемся, что сможем возобновить этот проект, а также другие совместные инициативы в Европе в самом скором времени", — добавили в пресс-службе.

Компания готова по-прежнему встретиться с депутатами Европейского парламента и ответить на их любые вопросы, включая касающиеся бизнеса, руководства компании, экспертных знаний, технологий и методологии организации работы.