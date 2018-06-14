Агония инноватора: почему Илон Маск массово увольняет людей из Tesla

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Банкротства Tesla ждут уже к концу года. Чтобы удержать компанию на плаву, Илон Маск пошел на радикальные меры: объявил о сокращении сразу четырех тысяч сотрудников — это девять процентов всего персонала. Такое "трудное", по его словам, решение, позволит сократить издержки и сохранить рентабельность. Между тем кресло уже горит и под самим гендиректором. В июне акционеры едва не уволили его с поста председателя совета директоров, но дали ему еще три месяца для достижения прибыли. Справится ли проблемный автопроизводитель с этой задачей и почему Маск не хочет отвечать на вопросы о деньгах — в материале РИА Новости.

В шаге от увольнения

На ежегодном собрании директоров Tesla обстановка была напряженной: первый квартал (впрочем, как и все предыдущие) Tesla завершила с убытками — 710 миллионов долларов. Близится окончание второго, и чудес в финотчете не предвидится. Cерийное производство Tesla Model 3 сорвано, у компании огромные долги, и если к третьему кварталу компания не принесет хотя бы доллара прибыли, ее ждет крах.

Акционеры уже не знают, как заставить Маска заняться делами. В начале года его оставили без зарплаты, напрямую увязав персональное вознаграждение с успехами Tesla.

Теперь же один из владельцев пакета акций предложил: Маска снять с должности председателя совета директоров — это мешает ему cосредоточиться. Вместо решения производственных проблем гендиректор Tesla cлишком много времени тратит на "бои в Twitter".

© AP Photo / Mark Lennihan Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск © AP Photo / Mark Lennihan Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Как отмечает The Washington Post, "голос Маска дрожал", когда после голосования акционеры все-таки пока оставили его на посту. "Последние несколько месяцев были для нас сущим адом, но мы обязательно выкарабкаемся", — пообещал он.

Производство сорвано

Со дня основания Tesla, выпускающая дорогие спортивные электрокары, не зарабатывала ни цента, но инвесторов это не пугало.

Долгожданную прибыль должен был принести ориентированный на массовый рынок Tesla Model 3 стоимостью 35 тысяч долларов. В серийное производство его запустили в июле 2017-го.

Tesla Model 3, наиболее доступный из всех "автомобилей будущего", оказался самой горячо ожидаемой новинкой в истории автомобильной промышленности. За полгода до включения конвейера модель собрала почти полмиллиона предзаказов — желающие ее приобрести оплатили возвратные депозиты в тысячу долларов, очередь растянулась на полтора года.

© AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3 © AP Photo / Justin Pritchard Автомобиль Tesla Motors Model 3

Уже к концу 2017-го на рынке ожидали 20 тысяч автомобилей Model 3. Увидев реальные финансовые и производственные показатели, инвесторы пришли в ужас: за год компания потеряла 2,2 миллиарда долларов, а с конвейера сошло лишь 360 машин. Маск объяснил, что возникли непредвиденные сложности со сборкой модулей батарей, а потом заявил: виной всему чрезмерная автоматизация, критически замедляющая процесс сборки.

Массовые сокращения

Чтобы устранить узкие места, компания несколько раз приостанавливала конвейер.

И вот Маск сообщил, что Tesla, нанявшая в 2017 году 37 тысяч человек, должна избавиться от девяти процентов рабочей силы. Это около четырех тысяч сотрудников.

"Учитывая, что Tesla никогда не получала прибыль за почти 15 лет существования, прибыль — явно не то, что нас мотивирует", — прокомментировал он это решение в электронном письме сотрудникам и в Twitter. Но отсутствие рентабельности, подчеркнул Маск, мешает Tesla осуществить свою миссию: ускорить переход человечества на чистую энергию.

© AP Photo / Ringo HW Chiu Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск © AP Photo / Ringo HW Chiu Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

По его словам, сокращения направлены на устранение дублирования функций и едва ли повлияют на производственные возможности. Маск пообещал, что большинству уволенных предложит места в розничном бизнесе Tesla.

Для экспертов масштабное сокращение штатов неожиданностью не стало. "Понятно, что давление на Tesla огромное, от компании ждут, когда она наконец начнет зарабатывать, и Маск пытается решить проблемы, урезая расходы", — отмечает аналитик Autotrader Мишель Кребс.

Машина по прожиганию денег

Опускать руки Маск не намерен, с начала года компания, в общем-то, добилась значительного прогресса: в апреле каждую неделю с конвейера сходило от двух до трех тысяч Model 3. В конце мая — уже 3500. Если довести этот показатель до пяти тысяч, то прибыль будет уже в третьем или четвертом квартале, уверяет Маск.

Но у инвесторов заканчивается терпение. Tesla сжигает деньги с космической скоростью: за первый квартал — 745 миллионов долларов.

Это вызывает сомнение в том, что компания сможет оплачивать счета, не прибегая к новым заимствованиям или к следующему раунду продажи акций, отмечают аналитики.

© РИА Новости / SpaceX Flickr Перейти в фотобанк Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве © РИА Новости / SpaceX Flickr Перейти в фотобанк Личный автомобиль главы SpaceX Илона Маска красный кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX, с манекеном в скафандре за рулем в космическом пространстве

Привлекать финансирование Tesla все сложнее, а Маску все сложнее держать себя в руках, когда речь заходит о деньгах. "Если людей беспокоит волатильность, они, безусловно, не должны покупать наши акции", — заявил раздосадованный основатель Tesla одному из экспертов после публикации квартального отчета. И осадил двух аналитиков, спросивших его о бронировании Model 3 и потребностях Tesla в капитале. "Я не стану тратить время на ваши идиотские вопросы", — отрезал он, спровоцировав очередной обвал акций компании.

Еще в конце апреля два крупнейших рейтинговых агентства Moody’s и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla неинвестиционный, или "мусорный", рейтинг, охарактеризовав их как высокоспекулятивные.

В Moody’s отметили, что компании нужно как минимум четыре миллиарда долларов "для продолжения текущей деятельности, капитальных затрат и обслуживания долга". Этих денег у компании нет. Маск уверяет, что их и не потребуется: Tesla выйдет на прибыль. Скорее всего, это станет еще одним невыполненным обещанием инноватора, но на сей раз цена окажется слишком высокой.