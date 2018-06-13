ФРС США заявила о растущих рисках для экономики

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Риски, связанные с торговой политикой США, возрастают, но в настоящий момент не отражаются на американской экономике, которая демонстрирует прекрасные результаты, заявил в ходе пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл.

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня.

"Мы в постоянном контакте с другими мировыми Центробанками, и могу отметить, что обеспокоенность (в связи с новой торговой политикой США) возрастает. Мы не видим этого в цифрах роста экономики, которая находится в прекрасном состоянии, но риски вырастают", — сказал Пауэлл.

"Сегодняшнее повышение ставки подтверждает, что экономика в прекрасном состоянии… но если инфляция будет расти выше целевого показателя 2%, мы можем регулировать это с помощью ставки", — добавил он.

Пауэлл также пообещал, что теперь он будет давать пресс-конференцию по итогам каждого заседания, а не как раньше – раз в квартал.

ФРС США по итогам заседания 12-13 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых. Большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС по итогам июньского заседания прогнозируют четыре повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседаниях в марте и июне), до среднего уровня в 2,375%, следует из экономического прогноза регулятора.

ФРС также повысила прогноз по росту экономики США в 2018 году до 2,8% с ожидавшихся в марте 2,7%. Прогноз по динамике инфляции на текущий год повышен до 2,1% с 1,9%. Прогноз по безработице понижен до 3,6% с 3,8%, ожидавшихся ранее.