ФРС США прогнозирует четыре повышения ставки в 2018 году вместо трех

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания прогнозируют четыре повышения базовой ставки в 2018 году (с учетом повышения на заседаниях в марте и июне), до среднего уровня в 2,375%, следует из экономического прогноза регулятора.

Таким образом, ФРС повысила мартовский прогноз по количеству повышений ставки в 2018 году. Тогда регулятор ожидал три повышения.

ФРС США по итогам заседания 12-13 марта повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,75-2% годовых. Согласно графику dot plot (прогнозу динамики ставки), семь представителей регулятора ожидают, что ставка в 2018 году будет повышена до среднего уровня в 2,375%. Еще пять представителей прогнозируют повышение ставки до среднего уровня в 2,125%. Один представитель считает, что ставка должна быть повышена до 2,625%.

В 2019 году большинство представителей Федрезерва ожидают подъема ставки три раза — до среднего уровня в 3,125%. В 2020 году ожидается подъем ставки до среднего уровня в 3,375%. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 3%.