"Умный город" Екатеринбурга будет развиваться независимо от ЭКСПО-2025

ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости, Людмила Орищенко. Территория "умного города", которая готовится в Екатеринбурге для проведения выставки ЭКСПО в 2025 году, будет развиваться вне зависимости от того, одержит ли российская заявка победу в конкурсе, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

В среду в Париже Россия представила свою заявку на проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

"Мы полагаем, что "умный город" будет развиваться независимо от того, выиграем ли мы право на проведение ЭКСПО в 2025 году или нет", — сказал Каламанов.

Он подтвердил, что в рамках создания "умного города" на территории, где, как предполагается, будет проводиться ЭКСПО-2025, должна действовать особая экономическая зона.

"Действительно, в ней должны присутствовать различные льготные режимы. О них мы будем говорить попозже — при подготовке к проведению данной выставки, я так полагаю, к 2020 году", — добавил Каламанов.

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