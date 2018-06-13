Новак провел селекторное совещание по ситуации с ценами на нефть

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Снижение цен на нефть до 70 долларов за баррель приведет к тому, что ситуация на внутреннем рынке полностью стабилизируется, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на селекторном совещании с регионами о ситуации с ценами на нефтепродукты.

"Если условно, цены выйдут на уровень 70 долларов на внешних рынках, в принципе, ситуация может даже и полностью стабилизироваться (на внутреннем рынке — ред.)", — сказал Новак.

По состоянию на 12.04 мск августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижаются на 0,43%, до 75,55 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI — на 0,29%, до 66,17 доллара за баррель.

Также министр, согласно сообщению пресс-службы Минэнерго, привел данные о внутренних ценах на нефтепродукты. "Если 30 мая тонна топлива на бирже стоила 55 тысяч рублей, то сегодня снижение по Аи-92 составило почти 5 тысяч рублей. Биржевой индекс снизился и по 95-му бензину, и по дизтопливу. Поставки на внутренний рынок еще убыточны по сравнению с экспортной альтернативой. Тем не менее, эта разница и маржинальность уже появилась, ситуация стабилизировалась", — подчеркнул Новак.

Ранее глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщал РИА Новости, что в при текущих ценах в мире продажа нефти и нефтепродуктов на экспорт сейчас намного выгоднее продажи бензина внутри страны, что приводит к дисбалансу поставок на внутренний рынок и росту цен внутри страны.

Цены на нефтепродукты в РФ в последнее время резко возросли. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.