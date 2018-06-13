МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил лидерство РФ в торговом обороте с Арменией.

В начале встречи российский лидер отметил стратегический характер отношений с Ереваном, выразив мнение, что встречи РФ и Армении всегда востребованы.

"Теперь у нас есть возможность в рамках международного спортивного мероприятия (чемпионат мира по футболу. – Прим. ред.) поговорить о двусторонних делах… Россия уверено удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, мы партнер номер один в торгово-экономической сфере. В прошлом году товарооборот вырос больше чем на 30%, в этом году тоже уверенный рост", — сказал Путин, отметив, что это происходит во многом за счет увеличения поставок сельхозпродукции.

По словам российского лидера, позитивный эффект дает присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу.