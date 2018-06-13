Трамп обвинил ОПЕК в завышении цен на нефть

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал влияние ОПЕК на поддержание высоких цен на нефть.

"Цены на нефть слишком высокие, ОПЕК снова за свое. Нехорошо!" — написал Трамп в Twitter

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире до среднего уровня за последние пять лет. В майском докладе МЭА сообщалось, что страны венского соглашения достигли этой цели в марте. Затем ОПЕК в своем ежемесячном докладе сообщила, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах в ОЭСР в апреле были на 26 миллионов баррелей ниже своего среднего значения за последние пять лет, однако на 240 миллионов баррелей превышали уровень января 2014 года.