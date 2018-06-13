В финале чемпионата "Молодые профессионалы" выступят 12 тюменцев

ТЮМЕНЬ, 13 июн — РИА Новости. Одиннадцать студентов и одна школьница представят Тюменскую область в финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы", который пройдет в Южно-Сахалинске в августе этого года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Тюменский регион будет бороться за медали в таких направлениях, как сантехника и отопление, кирпичная кладка, сухое строительство и штукатурные работы, производство мебели, плотницкое дело, флористика, кондитерское дело, администрирование отеля, промышленная автоматика, физическая культура, медицинский и социальный уход", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в этом году делегация региона стала самой многочисленной за все годы участия в движении "Молодые профессионалы". В прошлом году в национальный финал прошли семеро тюменцев, которые по итогам состязания привезли шесть медалей и один медальон за профессионализм.

Ожидается, что в 2018 году национальный чемпионат соберет около 3,5 тысячи гостей: участников, экспертов, журналистов и зрителей. Соревноваться в профессиональном мастерстве будут победители отборочных соревнований из 85 регионов страны, а также команды из-за рубежа.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора, вопрос обучения специалистов различных отраслей будет находиться на особом контроле.

"Благодаря этим действиям Тюмень будет известна не только как центр Тюменской области, центр нефтегазовой провинции, но и как город, в котором живут, работают уникальные ученые и интеллигентные высокообразованные люди", — сказал врио губернатора.

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