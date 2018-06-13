АСВ выплатит вкладчикам Бум-банка около 1,45 миллиарда рублей

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Бум-банка (город Нальчик) составят около 1,45 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Согласно реестру обязательств "Бум-банк", ООО за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,45 миллиарда рублей могут обратиться порядка 7 тысяч вкладчиков, в том числе около 220 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 27,2 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что страховое возмещение будет выплачиваться в четырех субъектах РФ, в том числе в Кабардино-Балкарской республике за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,36 миллиарда рублей могут обратиться порядка 6,7 тысячи вкладчиков.

АСВ ранее в июне сообщало, что выплаты вкладчикам Бум-банка начнутся 14 июня, их осуществит Россельхозбанк.

Банк России с 1 июня отозвал лицензию у Бум-банка. По данным регулятора, использование рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе банка значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли денежные средства, привлеченные от населения. Кроме того, во втором полугодии 2017 года банк был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 мая занимал 380-е место в банковской системе РФ.