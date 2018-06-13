Аналитики ожидают повышения ставки ФРС, но опасаются "перегрева"

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Крупнейший в мире нацбанк – американская ФРС в четверг объявит решение по базовой ставке по итогам заседания комитета по операциям на открытом рынке, эксперты, опрошенные РИА Новости в преддверии этого заседания, склоняются к тому, что ставка все-таки будет повышена на один шаг — 0,25 процентных пункта, до 1.75 – 2%.

Но некоторые из них предупреждают, что, возможно, регулятор торопится с повышением ставки, ведь это решение может разогреть инфляционные процессы и перегреть рынок.

Очередное заседание комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы проходит 12-13 июня. Итоги заседания будут обвялены в 14.00 по Вашингтону (21.00 мск). По итогам заседания ожидается пресс-конференция с участием главы регулятора Джерома Пауэлла.

Последнее повышение ставки ФРС произошло по итогам мартовского заседания, тогда она повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 1,5-1,75% годовых.

Эксперты говорят, что "вероятность повышения ставки по итогам июньского заседания близка к 90%". В частности, таким прогнозом с РИА Новости поделился ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд,

Мнение о том, что регулятор примет такое решение поддерживает и портфельный управляющий Principal Investors Кайл Шостак. По его словам, "именно такие сейчас настроения царят на рынке по итогам торгов вторника, что повышение будет".

Однако, по словам Шостака, он бы этого делать сейчас не стал. "Экономика США показывает устойчивый стабильный рост. Хочется обратить внимание на сильные цифры по занятости. Показатель занятости один из рекордных за всю американскую историю. Неплохие цифры по показателям экономической продуктивности – одному из главных показателей в этом вопросе", — отмечает собеседник агентства.

"Я не вижу оснований для повышения ставок, ведь любое повышение — повышение инфляционных ожиданий. Я считаю, что экономика не перегрета, но любое повышение ставки приближает ее к перегреву", — продолжает он. И добавляет, что инфляцию может подстегнуть и повышенный летний сезонный спрос, а также рост стоимости бензина в США из-за глобального роста цен на нефть. По словам эксперта, с его точки зрения было бы более оправдано проводить это повышение осенью, когда сезонный фактор будет нивелирован.

Кроме того, эксперт указывает на отток капитала с развивающихся рынков, и это тоже неудачный момент для повышения ставки, считает он.

Но Шостак добавляет, что вероятно ФРС исходит из каких-то других ориентиров и долгосрочных перспектив для своих заключений. Он подчеркивает, что скорее всего, это повышение будет в рамках заявленной программы трех повышений в этом году. А это значит, что рынок ждет еще одно дополнительное повышение ставки на 0,25 процентных пункта осенью-зимой.