Пассажиры "Саратовских авиалиний" вернули более 25 тысяч билетов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пассажиры авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая ранее прекратила полеты, вернули более 25,5 тысячи билетов на сумму свыше 160 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Минтранса России.

"Саратовские авиалинии" прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. Перевозки ее пассажиров после этого взяли на себя другие авиакомпании. В то же время пассажиры продолжают активно сдавать билеты, приобретенные на рейсы "Саратовских авиалиний". В Минтрансе России в регулярном режиме проходят заседания оперативного штаба, обсуждающего ситуацию с авиакомпанией.

"По состоянию на 11 июня пассажирами "Саратовских авиалиний" осуществлен возврат свыше 25,5 тысячи билетов на сумму свыше 161 миллиона рублей", — сообщили в министерстве.