Биткоин снизился более чем на шесть процентов

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в понедельник дешевеет более чем на 6% на сообщениях о взломе южнокорейской криптобиржи, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 16.31 мск биткоин дешевел на 6,63% до 6,783 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 7,18% — до 6,756 тысячи долларов, на GDAX— на 6,53%, до 7,665 тысячи долларов.

Ранее южнокорейская биржа криптовалют Coinrail сообщила, что произошла попытка взлома ее систем утром 10 июня. Около 70% всех резервов коинов и токенов были перемещены и хранятся в Goldwallet для их безопасности. По данным издания "Метель Кёнчже", эксперты оценивают, что потери биржи Coinrail — около 30% активов — составят примерно 37 миллионов долларов.

"Украденная сумма вряд ли могла обрушить всю оставшуюся массу, так как украдено было менее 1%", — отметил РИА Новости член экспертного совета Госдумы РФ по законодательному обеспечению развития финансовых технологий и основатель международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Петр Дворянкин.