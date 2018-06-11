В ходе начатых в Финляндии работ по "СП-2" созданы сотни рабочих мест

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Финляндии уже начались подготовительные работы по установке газопровода "Северный поток — 2", к которым привлечены сотни финнов, пишет Yle.

Отмечается, что сейчас идет подготовка дна моря в экономической зоне Финляндии к прокладке труб.

"В тех местах, где будет проходить газопровод, мы кладем на дно каменную подушку, поднимаем старые боеприпасы, защищаем кабели, проходящие по дну моря", — рассказал глава направления разрешительной документации проекта "Северный поток — 2" Саймон Боннел.

В ходе подготовительных работ перед проведением газопровода созданы рабочие места для примерно 500 финнов. В большинстве своем они работают на заводе в порту Муссало города Котка. Там будет забетонировано больше половины труб "Северного потока — 2". Завод ежедневно делает покрытие примерно для 250 труб. Из Котки трубы непрерывно доставляют судами на временный склад в порт Коверхар города Ханко.

На временном складе трубы ожидают спуска на дно. Транспортные суда перевезут их к трубоукладочным судам в море. Там трубы сварят в единую длинную нитку, которую опустят на дно моря. Она будет продвигаться примерно на три километра в день.

Газопровод пройдет по морскому дну из России в Германию на 1,2 тысячи километров, 400 километров будет проходить по экономической зоне Финляндии.

"Северный поток — 2" планируется проложить через территориальные и/или исключительные экономические зоны нескольких стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, среди них Россия, Финляндия, Швеция, Дания и Германия. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору газопровода "Северный поток-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании и России.