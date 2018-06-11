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Экономика

Спокойная среди бури. Почему новый кризис не коснется России

08:0011.06.2018
(обновлено: 08:01 11.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРабота биржи. Архивное фотоРабота биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Всемирный банк опубликовал неутешительный прогноз: в ближайшие годы мировой экономике угрожает очередная рецессия. Какие страны находятся в зоне риска и как грядущий кризис скажется на России — в материале РИА Новости.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Политолог: в Германии складывается "экономическая оппозиция" санкциям США

Хотя в 2017 году общемировой рост реального ВВП показал положительную динамику (3,1 процента против 2,4 в 2016-м), аналитики ВБ предсказывают скорое изменение тренда. И это уже подтверждается: предполагается, что в 2018-м экономический рост Китая сократится на 0,4 процента, Японии — на 0,7 процента, ЕС — на 0,3 процента.

Причем на практике показатели могут оказаться еще хуже. Из Европы поступают тревожные новости. Так, в апреле в Германии ожидали увеличения промышленного производства на 0,3 процента, а зафиксировали падение на один процент. Вслед за локомотивом ЕС тормозит и вторая экономика континента — Франция.

Хотя само по себе замедление темпов роста мирового ВВП еще не критическая угроза, подорвать эту бочку с порохом способны торговые войны. Именно такого развития событий опасается исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан. "Протекционистские угрозы сгущают тучи над экономическими перспективами. Если дело дойдет до торговых войн, последствия могут быть разрушительными", — отметил он в преамбуле к опубликованному докладу.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Удивительный сосед. Трамп поссорился с Мексикой и Канадой из-за санкций

Фитиль уже запалили: то, чего так опасается Девараджан, — основа нынешней политики Дональда Трампа. И несмотря на прогнозируемое увеличение темпов роста американской экономики с 2,3 до 2,7 процента в этом году, итоговые результаты могут сильно испортиться из-за торговых войн с Китаем, Евросоюзом, а также Канадой и Мексикой. Стоит отметить, что аналитики ВБ дают отрицательный прогноз по мировой торговле: в 2018 году сокращение сразу на 0,5 процента, в 2019-м — еще как минимум на 0,3.

Что будет с Россией

Вопреки намечающемуся мировому кризису, России бояться нечего, утверждает Всемирный банк. На фоне устойчивого роста экономики в 2017 году правительству удалось вдвое сократить дефицит федерального бюджета, а в 2018-м впервые за семь лет будет профицит — порядка 441 миллиарда рублей. Увеличение ВВП ожидается на уровне 1,7–2,1 процента.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин заявил об устойчивом росте доходов россиян

ВБ позитивно оценивает и действия федерального правительства в отношении российских регионов. В частности, с целью сокращения их государственного долга было принято решение о его реструктуризации вместо выдачи новых кредитов. Это высвободило региональным властям до 430 миллиардов рублей, которые можно направить на повышение благосостояния населения.

За год доходы от экспорта нефти достигнут 2,75 триллиона рублей — это в пять раз больше, чем планировалось (в бюджете заложена цена 40 долларов за баррель, а сейчас нефть котируется дороже 70 долларов). Благодаря бюджетному правилу, по которому сверхдоходы от экспорта нефти направляются на покупку валюты и золота, ЗВР ЦБ России постоянно растут. На Петербургском экономическом форуме успешность этой стратегии отметила руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Оставайтесь в рамках бюджетного правила, которое вы сами себе установили, не меняйте его", — сказала она. И добавила, что подобные изменения могут вызвать негативную реакцию инвесторов. С этим согласен и глава российского Минфина Антон Силуанов.

Стабильно растущая экономика России выглядит все более привлекательной для зарубежных инвесторов. Об этом говорят результаты реализации российских государственных ценных бумаг: в первом квартале доля иностранных держателей суверенных еврооблигаций выросла с 38 до 42,7 процента, а в облигациях федерального займа — до 34,5 процента. И это несмотря на постоянную угрозу новых санкций со стороны США и ЕС.

"Инвесторы не боятся санкций в отношении российского суверенного долга, и развитие событий показывает, что они пока правы", — поясняет директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Эксперты Всемирного Банка отмечают, что бюджетная и денежно-кредитная политика ЦБ позволила добиться исторического минимума по потребительской инфляции, которая по итогам 2017 года оказалась даже ниже, чем ожидал регулятор, — 2,5 процента.

Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Живой интерес: иностранные инвесторы поддержали рубль

Все это положительно сказалось на реальных доходах россиян. "Мы все-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9 процента, а реальные доходы населения — на 3,8 процента", — подчеркнул президент в ходе ежегодной "прямой линии".

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виталий Малофеев
Да, загоняйте деньги в кубышку, покупайте американские фантики, Лагард ещё медальку выдаст.
08:18
11.06.2018
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