Белорусский министр обвинил Россельхознадзор в предвзятости

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц заявил, что наблюдается предвзятое отношение специалистов Россельхознадзора к белорусским предприятиям.
В этой связи он заявил, что белорусской стороне "надо целенаправленно, более напористо работать по защите своих интересов". Глава белорусского Минсельхозпрода добавил, что белорусские представители в Евразийской экономической комиссии, министерство иностранных дел и другие ведомства должны быть активнее и "отрабатывать взаимодействие с российской стороной".
По его словам, во время его визита в Москву в конце этой недели с российскими коллегами состоялся конструктивный диалог, были отработаны пункты "дорожной карты" для снятия ограничений в отношении белорусской продукции.
Отвечая на вопрос о возможности повторения ситуаций с ограничениями белорусской продукции в будущем, министр отметил, что "за последнее время очень много таких примеров, когда договаривались, а не выдерживаются условия договора с российской стороны".
В субботу пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания между сторонами сообщила, что профильные ведомства двух стран подписали "дорожную карту" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. Позже ведомство сообщило, что Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на поставки молочной продукции в РФ с трех белорусских предприятий.