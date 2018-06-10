Эксперт рассказал, как избежать роста цен на бензин до 100 рублей за литр

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо нужно либо отпустить розничные цены, либо ввести жесткое регулирование в оптовом сегменте. Такое мнение выразил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

При этом он раскритиковал решения правительства по сдерживанию роста цен на топливо. Эксперт считает, что подобные меры могут привести к исчезновению независимых АЗС. По его словам, без таких заправок будет невозможно обеспечить страну топливом, а стоимость бензина может взлететь до ста рублей за литр.

"Оценка в сто рублей за литр — это максимально мрачная перспектива, если исходить из того, что текущая ситуация сохранится и действительно независимые сети начнут закрываться массово. По регионам самые маленькие сети, там, где по одной заправке, до трех АЗС, уже не выдерживают. И возможности восстановиться у них может не быть", — пояснил Баженов.

"Без независимых заправок инфраструктура ВИНК (вертикально интегрированных нефтекомпаний — Прим. ред.) физически неспособна обеспечить страну топливом, справиться с потоком машин", — отметил Баженов. По его словам, доля независимых АЗС на рынке составляет 60 процентов (около 10 тысяч — это АЗС нефтекомпаний и 15 тысяч — независимых).

Говоря о мерах, которые могут выправить ситуацию, эксперт подчеркнул, что прежде всего необходимы экстренные решения. А предлагаемое повышение экспортной пошлины, по словам Баженова, должно вводиться при четко определенных условиях, а не вручную.

"Мы выступаем за отмену акциза как вредного налога и, безусловно, отмена акциза или его радикальное снижение даст дополнительный запас прочности для рынка", — прокомментировал также Баженов мнение главы "Газпром нефти" Александра Дюкова о том, что цены на бензин лучше сдерживать не пошлинами, а дальнейшим снижением акцизов.

В России резко подорожали нефтепродукты. В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цифры на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90 процентов от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.