МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Большинство представителей малого и среднего бизнеса отмечает усиление конкуренции в России, а некоторым из них она мешает вести бизнес, свидетельствуют итоги опроса предпринимателей, проведенного "Опорой России", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Опора" подготовила ежегодный мониторинг состояния конкуренции в РФ, исследование проводилось, в том числе, в рамках подготовки материалов к ежегодному докладу ФАС о состоянии конкуренции в РФ в 2017 году. Авторы опросили более 500 руководителей МСБ из 71 региона России.

Так, 63% опрошенных предпринимателей считают, что за прошедший год конкуренция усилилась (это на 20% больше, чем в прошлом году). В ходе опроса только 4% респондентов отметили существенное ослабление конкуренции в своей отрасли, однако по сравнению с предыдущими результатами этот показатель вырос в два раза.

По итогам опроса авторы исследования обратили внимание на усиление конкуренции во многих отраслях. "Больше всего отмечали усиление конкуренции предприниматели, занятые в сфере оказания ветеринарных услуг (100%), растениеводства, животноводства, охоты (82,3%), рекламы (77,7%), строительства (76,9%) и розничной торговли (73,5%)", — пишут они. В целом больше половины опрошенных отметили увеличение количества конкурентов в их отрасли.

Предприниматели также обратили внимание, что количество конкурентов и состояние конкурентной среды влияют на общее состояние их бизнеса. Ряд предпринимателей (27%) отметил, что их бизнес в настоящее время развивается не очень успешно, 53% сказали, что на среднем уровне, а 8% вообще не смогли дать оценку.

Среди респондентов 22,8% признались, что обращались в ФАС за защитой своих прав и интересов, при этом основной причиной обращений было нарушение законодательства о защите конкуренции. "Чаще всего предприниматели обращаются с жалобами на недобросовестную конкуренцию (37%). На втором месте по количеству жалоб находятся закупочные процедуры (21%)", — отмечают авторы доклада. При этом только 36,1% жалоб в ФАС признается обоснованным.