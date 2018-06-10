Китайская прописка: российские бренды захватили рынок Поднебесной

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Рост доходов населения Китая повышает покупательскую способность граждан и открывает в стране новые рыночные ниши. Этим пользуются российские производители продовольствия, налаживая поставки сладостей, молочной продукции, меда, пива и других товаров. Как меняется ассортимент супермаркетов Поднебесной — в материале РИА Новости.

Пей до дна

Китайский рынок очень привлекателен: ведь это почти полтора миллиарда человек, которым нужно что-то есть, пить, как-то одеваться. Причем уровень бедности в стране — меньше двух процентов и постоянно сокращается.

Повышение покупательской способности позволило населению расширить привычный ассортимент за счет импортных продуктов питания, которые еще недавно для большинства были непозволительной роскошью.

Впрочем, и сейчас эпитеты "премиальный" и "импортный" в Китае воспринимают как синонимы. Доставка самых простых товаров из Европы резко повышает их стоимость. В результате в категорию дорогих брендов попало пиво "Балтика", которое местные называют "Болодихай пицзю" ("Балтийское море"). Но спрос фантастический — по словам представителя компании Елены Вольгушевой, китайская доля в общем экспорте достигает 15 процентов, а всего в КНР зарегистрировано 43 товарных знака, принадлежащих "Балтике".

О популярности бренда в Поднебесной говорит и китайская привычка подделывать все, что плохо лежит: в мае 2017-го нашим пивоварам даже пришлось подать в суд на местного производителя, полностью скопировавшего "балтийскую" упаковку. Разница лишь в названии: контрафактный продукт продается под брендом Kuyadom. Масла в огонь подлили и мерчандайзеры: они решили не заморачиваться и ставили подделку на одну полку с оригинальным продуктом.

Мир, дружба, мороженое

Российское мороженое в Китае любят давно, а в сентябре 2016-го Владимир Путин лично помог отечественным кондитерам окончательно закрепиться на огромном рынке Поднебесной (уже на тот момент достигавшем 6,65 миллиарда долларов в год), подарив китайскому коллеге Си Цзиньпину целую коробку этого лакомства. Товарищ Си был очень признателен.

Сегодня мороженое поставляют в Китай и крупные производители (Благовещенский, Новокузнецкий, Кузбасский хладокомбинаты), и небольшие предприятия вроде "Марки" из подмосковного Долгопрудного. Правда, на экспорт идет не вполне обычный продукт. Пломбир, привычный для россиян, кажется китайцам слишком сладким, и рецептуру приходится корректировать.

Так, томская компания "Эста" (бренд "33 пингвина") убрала из мороженого сахар, добавила безлактозный заменитель молока и разработала новые вкусовые сочетания. После нескольких презентаций на выставках в КНР новинка получила одобрение местных потребителей. Сейчас "Эста" отправляет туда около десяти процентов продукции, а в России линейка "китайского" мороженого позиционируется как продукт для приверженцев здорового образа жизни.

Поднебесную покорили и некоторые другие российские молочные продукты. Недавно портал "Цзюаньцзин ван" опубликовал восторженную статью про варенец (это что-то вроде ряженки, заквашивается с помощью сметаны) — бестселлер китайских супермаркетов.

Мешок с конфетами

Отечественные конфеты тоже прочно обосновались на полках китайских магазинов. А дорогу им проложили вовсе не огромные морские контейнеры и даже не прицепы грузовиков — всего-навсего емкие рюкзаки челноков, перевозивших сладости через российско-китайскую границу. В городе Хэйхэ, граничащем с Благовещенском, даже образовалась целая улица магазинов, торгующих российскими кондитерскими изделиями.

Продолжить путь из приграничных районов вглубь страны им в свое время помогла электронная торговая площадка "Таобао": грильяжные конфеты "Крокант" там до сих пор хит продаж. Позднее к торговле российской кондитеркой подключились и крупные дистрибьюторы. По информации агентства "Синьхуа", только одна из таких компаний продала за прошлый год грильяжа более чем на 300 миллионов юаней. А общий оборот — 530 миллионов юаней, то есть около 84 миллионов долларов.

Трудности перевода

Но есть и обратная сторона медали: китайские потребители одинаково легко могут стать преданными поклонниками шоколада, перевезенного челноком через границу, и совсем не заметить продукта, на раскрутку которого потрачены миллионы долларов.

К примеру, всемирно известная Coca-Cola не учла языковой специфики при выходе на рынок КНР и жестоко за это поплатилась. Как показали первые результаты продаж, большинство китайцев не решились пробовать газировку, название которой в дословном переводе звучит как "восковая лошадь" или "укуси головастика".

Похожая неприятность постигла и Pepsi. Классический слоган "Pepsi brings you back to life" ("Пепси вернет вас к жизни") по-китайски обещал всем гражданам страны, что напиток буквально заставит их предков воскреснуть.

Дебют KFC в Поднебесной тоже сорвался из-за неудачного перевода слогана "It's finger licking good" ("Вкусно так, что пальчики оближешь"). В результате реклама предлагала посетителям ресторана откусить себе пальцы.