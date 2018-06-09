В Госдуму внесли проект о праве ЦБ штрафовать банки

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о наделении Банка России правом штрафовать недобросовестные кредитные организации на сумму до 1% от размера их собственных средств (капитала), следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас в случае нарушения законов, нормативных актов и предписаний Банка России, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях ЦБ вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.

В случае неисполнения банком предписаний ЦБ об устранении нарушений, а также, если эти нарушения или банковские операции, либо сделки создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков) предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 10 миллионов рублей).

Проект наделяет ЦБ правом взыскать штраф в первом случае до 0,1% размера капитала банка, во втором — до 1% размера его капитала, вместо минимального размера капитала.

ЦБ обращает внимание, что в первом полугодии 2017 года объем сомнительных операций клиентов кредитных организаций только по выводу денежных средств за рубеж и обналичиванию денежных средств более чем в 4 тысячи раз превысил размер взысканных с кредитных организаций штрафов в рамках применения статьи 74 закона о ЦБ, в которую и вносятся изменения. Существующий размер штрафа "не побуждает кредитные организации существенным образом противодействовать проведению клиентами сомнительных операций", считает правительство.

"Реализация законопроекта позволит обеспечить дифференцированный подход при применении Банком России мер, в первую очередь, по отношению к крупным и финансово устойчивым кредитным организациям, побуждая их к безусловному исполнению требований законодательства РФ и Банка России", — отмечает кабмин.