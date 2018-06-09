Россия и Белоруссия договорились о снятии ограничений на молочную продукцию

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии подписали "дорожную карту" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано по итогам совещания между сторонами.

"Мероприятие стало логичным продолжением достигнутых накануне договоренностей на уровне правительств двух стран. Ключевым итогом встречи стала разработка и подписание дорожной карты двустороннего сотрудничества … по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год", — сказала Мелано.

В документе, по ее словам, прописаны ключевые мероприятия, осуществление которых будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации в части взаимных ограничений на поставки продукции предприятий РФ и Белоруссии. В частности, были определены сроки и условия, при выполнении которых Россельхознадзор сможет отменить временные ограничения на поставки в Россию продукции ряда белорусских предприятий.

"Обозначено, что при условии предоставлении белорусской стороной документов о проведении лабораторного мониторинга по группам риска, которые определены Россельхознадзором, ведомство с 11 июня восстановит право экспорта молочной продукции для еще трех белорусских предприятий. Их названия служба опубликует в ближайшее время", — отметила представитель Россельхознадзора.

Стороны также пришли к соглашению об отмене с 11 июня временных ограничений на поставки продукции четырех белорусских предприятий — "Витебской бройлерной птицефабрики", ООО "Вахавяк Плюс", "Гродненского мясокомбината" и ООО "Белэкотехника".

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.