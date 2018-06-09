Чистый отток капитала из России увеличился на 23,9%

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Чистый отток капитала из РФ в январе-мае вырос на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 23,3 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-мае 2018 года, по предварительным данным, составил 23,3 миллиарда долларов США (в январе-мае 2017 года — 18,8 миллиарда долларов США) и более чем на три четверти был сформирован сальдо операций прочих секторов с нерезидентами", — говорится в сообщении.

При этом если в целом за 2017 год финансовые потоки по привлечению и размещению средств прочих секторов за рубежом были сбалансированы, в текущем году при минимальном увеличении их иностранных обязательств заметно выросло чистое приобретение финансовых активов, добавил регулятор.

ЦБ РФ в конце марта увеличил прогноз оттока капитала из РФ в 2018 году до 19 миллиардов с 16 миллиардов долларов в прежнем прогнозе. Отток капитала в 2017 году, по данным ЦБ, составил 35 миллиардов долларов.