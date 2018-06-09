Россия представит заявку на ЭКСПО-2025 в Париже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Российская делегация во главе с первым заместителем председателя правительства РФ – министром финансов РФ Антоном Силуановым представит в Париже на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

В презентации примет участие губернатор региона Евгений Куйвашев. В составе российской делегации — глава Российской академии наук Александр Сергеев, 11-кратная чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию екатеринбурженка Анжелика Тиманина и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

По словам губернатора Свердловской области, презентация возможностей России и Екатеринбурга участникам Генеральной ассамблеи МБВ – один из ключевых этапов продвижения заявки на ЭКСПО-2025.

"Само это событие — возможность показать представителям почти 170 государств мира новые грани нашей страны и нашего удивительного края. Одновременно это возможность убедить членов МБВ: если выставка пройдет у нас, на Урале, об этом никто не пожалеет. В случае нашей победы мы соберем в Свердловской области все самые совершенные технологии, чтобы показать их не только россиянам — всему миру", – приводятся в сообщении слова главы Свердловской области.

На данный момент конкурентами Екатеринбурга являются Осака и Баку. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии генассамблеи Международного выставочного бюро в ноябре 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.

Тема российской заявки – "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности — как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений. Особое внимание в презентации членам МБВ будет уделено вопросам наследия выставки. Российская делегация представит подробный мастер-план ЭКСПО-2025, а также наглядно продемонстрирует делегатам Международного бюро выставок концепцию "Умного города", который будет создан с применением передовых технологий на территории Екатеринбурга, уточняет департамент.

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