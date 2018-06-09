Биткоин торгуется на уровне 7,6 тысячи долларов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в субботу слабо дорожает, сохраняя позиции в районе 7,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Экспертов настораживает затяжная консолидация курса криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 11.39 мск биткоин дорожал на 0,4% — до 7,671 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 0,2% — до 7,647 тысячи долларов, на OKEx — на 0,28%, до 7,604 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также незначительно дорожают: Ethereum — на 0,37%, до 605,87 доллара, Ripple — на 0,75%, до 0,674 доллара, Bitcoin Cash — на 0,55%, до 1,126 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 344,22 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

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"На рынке в последнее время абсолютно ничего не меняется и не происходит, что настораживает. Цена (биткоина — ред.) все еще зажата в узком ценовом диапазоне. Сама консолидация у крепкого уровня сопротивления 7,7-7,8 тысячи долларов не сулит ничего хорошего и свидетельствует о слабости покупателей, силы которых могут закончиться в любую минуту", — прокомментировал РИА Новости аналитик TheTokenFund и TokenBox Александр Литвинович.

По мнению эксперта, активного удорожания биткоина стоит ожидать только в случае преодоления отметки в 7,8 тысячи долларов. При этом сейчас есть вероятность и очередного отката цены вниз.