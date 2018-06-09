Биткоин торгуется на уровне 7,6 тысячи долларов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в субботу слабо дорожает, сохраняя позиции в районе 7,6 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Экспертов настораживает затяжная консолидация курса криптовалюты.
Альтернативные криптовалюты также незначительно дорожают: Ethereum — на 0,37%, до 605,87 доллара, Ripple — на 0,75%, до 0,674 доллара, Bitcoin Cash — на 0,55%, до 1,126 тысячи долларов. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 344,22 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.
54.4%Да, криптовалюты — это большой "пузырь"
15.0%Нет, России нельзя оставаться в стороне от главного тренда мировой экономики
30.6%Я до сих пор не понимаю, что такое криптовалюта
По мнению эксперта, активного удорожания биткоина стоит ожидать только в случае преодоления отметки в 7,8 тысячи долларов. При этом сейчас есть вероятность и очередного отката цены вниз.