"Ильюшин" и "Кронштадт" создадут транспортный беспилотник

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Авиационный комплекс имени Ильюшина и группа "Кронштадт" подписали меморандум о создании совместной рабочей группы по разработке транспортных беспилотных летательных аппаратов — в качестве первого такого проекта рассматривается создание БЛА на основе самолёта Ил-112, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

"В наших интересах создать транспортный беспилотник, который мог бы решить задачи грузоперевозок в отдаленные районы с трудной доступностью. А учитывая активное освоение Арктики, можно предположить, что воздушные суда, способные в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую, будут крайне востребованы", — цитируется в сообщении гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

Согласно сообщению, группы "Кронштадт" в данном проекте будет задействован Центр перспективных исследований, а от "Ильюшина" — создаваемый в Жуковском Центр аэрокосмических технологий имени Мясищева, который впоследствии станет главной площадкой в рамках данной рабочей группы.

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета. Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО. Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием.