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Экономика

Мексиканская дуэль: Трамп продолжает терять самых близких союзников

08:0009.06.2018
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Отношения между участниками Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) обостряются. США вводят пошлины на сталь и алюминий, Мексика и Канада отвечают налогами на сельхозпродукцию и потребительские товары. К чему приведут эти торговые войны и какую пользу может извлечь из них Россия — в материале РИА Новости.

Район Минато и Радужный мост в Токио. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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О намерении пересмотреть соглашение НАФТА, отменившее с 1994 года все торговые барьеры между США, Канадой и Мексикой, Трамп предупреждал давно.

Один из главных пунктов его предвыборной программы — снижение отрицательного сальдо внешней торговли. С Мексикой дисбаланс приближается к 60 миллиардам долларов. К тому же мексиканцы, по мнению Трампа, пользуясь НАФТА, отнимают у американцев рабочие места.

В апреле американский президент пригрозил в твиттере: "Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!"

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, тоже в твиттере, ответил, что его страна "суверенно определяет свою миграционную политику и миграционное сотрудничество с США идет так, чтобы быть полезным Мексике". Видегарай особо отметил, что "было бы неприемлемым обуславливать переговоры по НАФТА с миграционными действиями вне рамок этого сотрудничества".

Рабочий в цехе электролиза на алюминиевом заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мексика пожалуется ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

С 1 июня Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе из Мексики и Канады, фактически аннулировав соглашение НАФТА. Он считает, что вместо этого нужны двусторонние договоренности с Канадой и Мексикой. "Для Соединенных Штатов НАФТА — ужасная сделка, и люди начинают это понимать. Мы ежегодно теряем в торговле с Мексикой больше 100 миллиардов долларов", — пояснил президент.

Канада и Мексика выразили протест. "Если посмотреть на преимущества от панконтинентальной торговой сделки, на выгоду, которую получают в результате Мексика, США и Канада, то видно, что трехсторонний формат намного лучше, и мы продолжим его защищать", — подчеркнул канадский премьер Джастин Трюдо.

Мексиканская дуэль

Сложившаяся сегодня на Североамериканском континенте ситуация очень напоминает мексиканскую дуэль: когда три стрелка стоят с пистолетами в обеих руках и держат каждого из противников на мушке. Но поскольку позиции Мексики и Канады по соглашению НАФТА совпадают, на Трампа направлены не два пистолета, а сразу четыре. Тонкость в том, что в мексиканской дуэли тот, кто стреляет первым, в итоге погибает в любом случае.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Трамп напомнил премьеру Канады о сожжении Белого дома, сообщили СМИ

Вашингтон первым нажал на курок и теперь получает ответные удары. Канада, крупнейший поставщик стали в США, объявила на прошлой неделе о пошлинах на импорт американской продукции, включая виски, апельсиновый сок, сталь, алюминий и другие товары, на общую сумму почти в 13 миллиардов долларов.

"Мы вводим те же типы пошлин на сталь и алюминий из Соединенных Штатов, — уточнил Трюдо. — И пошлины на потребительские товары, готовые изделия, которым канадцы легко найдут альтернативу".

Правительство Мексики, в свою очередь, в понедельник установило налоги на американскую сталь, свинину, виски, яблоки, сыр и ряд других продуктов. По словам министра экономики страны Ильдефонсо Гуахардо, это позволит полностью компенсировать потери в три миллиарда долларов, вызванные американскими протекционистскими мерами.

Аналитики отмечают, что такое решение Мехико ударит в первую очередь по сельскохозяйственным штатам США, где осенью пройдут выборы в конгресс. Причем удар будет ощутимым, только свинины американские производители поставляют в Мексику на миллиард долларов в год.

Но неприятности для США этим не ограничиваются. Дело в том, что после подписания НАФТА американские компании, привлеченные крайне низкими налогами и зарплатами в Мексике, начали переносить туда производство.

Грузовики на границе Мексики и США. Архивное фото
© AFP 2018 / Guillermo Arias
В Мексике оценили эффект от пошлин на товары из США

В результате в северных мексиканских штатах построено несколько тысяч предприятий, ориентированных на американский рынок, так называемые макиладорас. Там выпускают автомобили, бытовую технику и электронику, одежду и многие другие товары.

Примечательно, что макиладорас смогли победить в конкурентной войне даже китайцев: уступив в нулевых значительную долю американского рынка компаниям из КНР, они сейчас полностью восстановили свои позиции. Секрет в том, что зарплата китайских рабочих с 2003-го росла в среднем на 20 процентов в год (в пересчете на доллары США), а мексиканских — практически не изменилась.

Отмена НАФТА означает, что большинство макиладорас закроются. Это плохо для экономики Мексики, но и американцам придется несладко — они лишатся дешевых мексиканских товаров, и их расходы резко возрастут.

Ни себе ни людям
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ни себе ни людям

Кроме того, десятки тысяч мексиканцев, потеряв работу, устремятся в США — нелегалами. Отметим, что благодаря НАФТА поток нелегальной иммиграции из Мексики в США практически прекратился.

А многие, оставшись без источников дохода, пополнят ряды наркомафии. Это еще больше увеличит наркотрафик в США, который так волнует Трампа.

Из России с любовью

На фоне кризиса НАФТА Мексика ищет новых торговых партнеров в других частях света, в том числе на Евразийском континенте. В качестве одного из самых перспективных контрагентов мексиканцы рассматривают Россию.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Володин заявил о развитии отношений между Россией и Мексикой

Весной Москву посетила делегация палаты сенаторов Генерального конгресса Мексики. Обсуждали перспективы расширения  торговли между странами. В Латинской Америке Мексика занимает второе место по торговле с Россией после Бразилии. Уже за текущий год товарооборот вырастет в полтора раза, до двух с половиной миллиардов долларов (с 1,7 миллиарда в 2017-м).

"Мы хотели бы обменяться с российскими коллегами мнениями по проблемам наших коммерческих связей, было бы интересно расширить торговлю, туризм, вплоть до безвизового режима", — отметил глава мексиканской делегации Эдгар Ромо Гарсия. Он заверил, что Мексика поддержит российскую заявку на проведение выставки EXPO-2025 в Екатеринбурге.

Одно из прямых следствий этого визита — открытие 11 июня в Москве постоянного центра бизнеса и проведения выставок Мексики на территории агрокластера "Фудсити". По словам его руководителя Америко Аляторре, это самый важный проект в истории торговых отношений двух стран.

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