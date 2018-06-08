ФАС уточнила, что не возбуждала дело по тарифам на смс для банков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уточнила, что пока не возбуждала дело против сотовых операторов по тарифам для банков на смс-сообщения, которые они рассылают своим клиентам о проведенных операциях по картам.

Ранее в пятницу замглавы ведомства Андрей Кашеваров сказал, что ФАС возбудила дело против всех сотовых операторов из-за того, что они установили для частных банков более высокий тариф на смс, чем для госбанков — Сбербанка и ВТБ.

"Решение по возбуждению или невозбуждению дела по итогам проверки по факту жалобы не вынесено, но будет принято до конца недели", — уточнили позднее журналистам в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В конце декабря ФАС получила жалобу от Национального совета финансового рынка (НСФР) в связи с увеличением цен на смс для клиентов. Позднее, в феврале, по итогам заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации было принято решение поручить ФАС провести расследование по факту резкого повышения стоимости смс-рассылки для банков операторами связи.

Изначально предполагалось, что расследование в отношении четырех операторов связи (МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2) должно быть закончено 20 марта, однако оно было продлено на неопределенный срок.