ФАС уточнила, что не возбуждала дело по тарифам на смс для банков

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уточнила, что пока не возбуждала дело против сотовых операторов по тарифам для банков на смс-сообщения, которые они рассылают своим клиентам о проведенных операциях по картам.
Ранее в пятницу замглавы ведомства Андрей Кашеваров сказал, что ФАС возбудила дело против всех сотовых операторов из-за того, что они установили для частных банков более высокий тариф на смс, чем для госбанков — Сбербанка и ВТБ.
"Решение по возбуждению или невозбуждению дела по итогам проверки по факту жалобы не вынесено, но будет принято до конца недели", — уточнили позднее журналистам в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Изначально предполагалось, что расследование в отношении четырех операторов связи (МТС, "Вымпелкома", "Мегафона" и Tele2) должно быть закончено 20 марта, однако оно было продлено на неопределенный срок.