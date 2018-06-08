Детский технопарк "Кванториум" откроется в Курской области в конце года

КУРСК, 8 июн — РИА Новости, Лидия Кошкина. Детский технопарк "Кванториум" на территории моногорода Железногорска Курской области планируется открыть в ноябре-декабре этого года, сообщил РИА Новости губернатор региона Александр Михайлов.

"Принято решение создать "Кванториум" в Железногорске. Во-первых, он имеет статус моногорода, во-вторых, у нас хорошее сотрудничество с компанией "Металлоинвест", которая тоже вкладывает серьезные средства в социальное развитие города Железногорска и Железногорского района. "Кванториум" будет открыт в ноябре-декабре этого года", — сказал губернатор.

Он принимает участие в работе проходящего в Курске VII Среднерусского экономического форума (СЭФ-2018) в четверг.

По словам министра образования и науки Курской области Екатерины Харченко, на создание детского технопарка "Кванториум" на территории Железногорска направлены 72,3 миллиона из федерального бюджета, 10,8 миллионов рублей выделяет областной бюджет на приобретение современного и высокотехнологичного оборудования, 15 миллионов рублей инвестирует компания "Металлоинвест".

В этом году главной темой СЭФ-2018 стала экономика знаний. В работе форуме принимают участие представители 20 регионов России и 18 стран мира, в том числе Германии, Молдавии, Словакии, Индии, Панамы, Бенина, Коста-Рики, Сальвадора. На площадках форума пройдут 11 заседаний, пять выставок, презентация инновационных проектов молодых ученых ЦФО и бизнес-проектов молодых предпринимателей.

Форум завершится в субботу открытием XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарки. Ярмарку возродили 18 лет назад и сегодня она превратилась в заметное событие в экономическом и социальном развитии Центрального федерального округа, представляя собой эффективную платформу для конструктивного диалога представителей деловых кругов, органов государственной власти и экспертного сообщества.