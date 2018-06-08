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Экономика

Подсыпали лишнего: что скрывают производители молока

08:0008.06.2018
(обновлено: 08:03 08.06.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудник химической лаборатории на молочном заводеСотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Каждая третья бутылка питьевого молока в России — фальсификат. К таким выводам пришли в Роскачестве, изучив популярные торговые марки. Чтобы увеличить объемы производства, в продукт добавляют растительный жир, а чтобы снизить себестоимость, используют сухое молоко. О том, на какие еще ухищрения идут изготовители, опасен ли фальсификат для здоровья и почему "фермерский продукт" — это в девяти из десяти случаев не более чем маркетинговая уловка, — в материале РИА Новости.

Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко

Молоко и молочные продукты — важный элемент пищевого рациона. В структуре продовольственной корзины в различных регионах 20-30% приходится на молочную продукцию.

Самый популярный вид молока в России — пастеризованное с жирностью 3,2% и выше. Эксперты изучили 16 российских марок стоимостью от 33 до 77 рублей за литр. Содержимое каждой упаковки "прогнали" по 26 параметрам безопасности и качества. Результаты удивили: в питьевом молоке обнаружилось то, чего там в принципе быть не должно.

© Fotolia / NitrМолоко
© Fotolia / Nitr
Молоко

Растительные жиры 

Так, в трети исследованных образцов нашли растительные жиры и сухое молоко. Кроме того, жирность оказалась недостаточной. Молоком такой продукт уже не является — перед нами фальсификат.

Фальсификат — это любой продукт, не соответствующий тому, что указано на упаковке. Молоко с завышенной или заниженной жирностью — фальсификат, как и то, в котором есть сухое молоко или растительные жиры.

"В составе питьевого молока не может быть ничего другого, кроме самого молока. Сухое молоко — полноценный молочный продукт, но если его используют при розливе, то производитель должен указать это на этикетке. В этом случае продукт должен называться: "молочный напиток" или "восстановленное молоко", — объясняет Татьяна Рыбалова, независимый эксперт молочного рынка.

Сухое дешевле

Сухое молоко обнаружили в продукции пяти торговых марок, купленной в Центральном федеральном округе: "36 копеек", "Торжокский молочный комбинат "Тверца", "Бежин луг", "Красная цена" и "Народное".

© РИА Новости / Максим БогодвидСоя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня
© РИА Новости / Максим Богодвид
Соя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня

Зачем производители используют сухое молоко? Эксперты называют несколько причин. Во-первых, в России до недавнего времени сохранялась высокая сезонность в производстве, и зимой сухое молоко дополняло сырое. Во-вторых, в зимний период содержание белка в продукте может быть ниже установленной нормы, и производители вынуждены поднимать его, добавляя сухое обезжиренное молоко.

В этом году в Россию по серым схемам завезли дешевое сухое молоко из европейского интервенционного фонда, Украины и Белоруссии. Оно экономически выгоднее, чем сырое молоко, и его применяют даже сейчас, летом.

Такой фальсификат для здоровья безопасен. Речь лишь о том, что потребители платят за продукт, качество которого не соответствует заявленному. Но есть и более серьезные формы фальсификата, когда в ход идут немолочные компоненты, например крахмал и пальмовое масло.

Прилавок в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Россельхознадзор просит производителей проверять молоко из Белоруссии

В исследованных образцах такого не обнаружили. Вопреки опасениям, в молоке не нашли и бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и токсичных элементов (микотоксинов).

Антибиотики и их следы

Как показали исследования, ни один молочный продукт не застрахован от присутствия антибиотиков. А все из-за основного ингредиента — молока. Именно в него лекарственные препараты могут перекочевать из организма коровы, хотя, конечно же, этого быть не должно.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкФармакологические препараты
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармакологические препараты

Следы антибиотиков — либо тетрациклиновой группы, либо стрептомицина — выявлены в молоке 14 торговых марок, правда, в количествах, разрешенных техническим регламентом Таможенного союза. А в молоке "Лакомо" доза была превышена. Виноват, опять же, производитель.

"Если корова заболела и ее лечили антибиотиками, молоко можно отправлять на переработку только после того, как анализы покажут, что из ее организма полностью выведены лекарства. Это не всегда происходит именно так, и в молоке находят следы медицинских препаратов. Сегодня подобное случается все реже, а еще десяток лет назад некоторые шутники называли молоко "белым антибиотиком", — отмечает Рыбалова.

Мороженое
CC0 / silviarita /
Самые сливки: в российском пломбире нашли антибиотики и кишечную палочку

Риски для здоровья здесь очевидны: регулярное потребление продуктов, напичканных антибиотиками приводит к тому, что формируется устойчивость к препаратам. Возникает накопительный эффект, антибиотики уже не действуют, и для лечения нам требуются более высокие дозы.

Фермеров не обнаружено

Специалисты указывают еще на одну широко распространенную уловку производителей молока и молочной продукции — формулировку "фермерский продукт". Ее любят и маркетологи, и покупатели.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЛиния розлива молочной продукции на заводе агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Линия розлива молочной продукции на заводе агропромышленного холдинга "Братья Чебурашкины. Семейная Ферма"

Но означает ли это, что продукт произведен на ферме, которая находится под контролем производителя, и, соответственно, можно рассчитывать на более высокое качество? Совсем необязательно. Производитель может быть только переработчиком и не владеть никаким фермами. Тем не менее называть продукт "фермерским" закон ему не запрещает.

На самом деле в супермаркетах "фермерское" практически не продается. Под это определение подпадает только та продукция, которая изготовлена из молока собственных ферм, а таких производств у нас немного. В то же время много заводов, которые, если и имеют одну ферму, все остальное сырье закупают, но неизвестно — у кого и какого качества.

Таким образом, формулировка "фермерский продукт" не означает ровным счетом ничего.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
eropkin
В Москве может быть и в "трети", а в традиционной русской "глубинке" есть реальный молокомаслосырзавод", наращивающий выпуск молокопродукции импортозамещения , но вокруг которого нет ни одной живой коровы, которая бы поставляла туда молоко, хотя при СССР таковых было аж 11 колхозных ферм по 2 тыс. голов коров в каждой. Но в одну смутную ноябрьскую ночь 1998 года легальные рейдеры подогнали фуры и к утру все это вывезли на мясокомбинат в Ростов, даже доярки не знали - пришли в 5 утра на дойку, а их нет!
Чем же кормят нацию сейчас ???????????????????????????????????????????????
09:13
08.06.2018
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