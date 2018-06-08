Подсыпали лишнего: что скрывают производители молока

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Каждая третья бутылка питьевого молока в России — фальсификат. К таким выводам пришли в Роскачестве, изучив популярные торговые марки. Чтобы увеличить объемы производства, в продукт добавляют растительный жир, а чтобы снизить себестоимость, используют сухое молоко. О том, на какие еще ухищрения идут изготовители, опасен ли фальсификат для здоровья и почему "фермерский продукт" — это в девяти из десяти случаев не более чем маркетинговая уловка, — в материале РИА Новости.

Молоко и молочные продукты — важный элемент пищевого рациона. В структуре продовольственной корзины в различных регионах 20-30% приходится на молочную продукцию.

Самый популярный вид молока в России — пастеризованное с жирностью 3,2% и выше. Эксперты изучили 16 российских марок стоимостью от 33 до 77 рублей за литр. Содержимое каждой упаковки "прогнали" по 26 параметрам безопасности и качества. Результаты удивили: в питьевом молоке обнаружилось то, чего там в принципе быть не должно.

Растительные жиры

Так, в трети исследованных образцов нашли растительные жиры и сухое молоко. Кроме того, жирность оказалась недостаточной. Молоком такой продукт уже не является — перед нами фальсификат.

Фальсификат — это любой продукт, не соответствующий тому, что указано на упаковке. Молоко с завышенной или заниженной жирностью — фальсификат, как и то, в котором есть сухое молоко или растительные жиры.

"В составе питьевого молока не может быть ничего другого, кроме самого молока. Сухое молоко — полноценный молочный продукт, но если его используют при розливе, то производитель должен указать это на этикетке. В этом случае продукт должен называться: "молочный напиток" или "восстановленное молоко", — объясняет Татьяна Рыбалова, независимый эксперт молочного рынка.

Сухое дешевле

Сухое молоко обнаружили в продукции пяти торговых марок, купленной в Центральном федеральном округе: "36 копеек", "Торжокский молочный комбинат "Тверца", "Бежин луг", "Красная цена" и "Народное".

© РИА Новости / Максим Богодвид Соя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня © РИА Новости / Максим Богодвид Соя, овес и миндаль: что и зачем пьют вместо молока сегодня

Зачем производители используют сухое молоко? Эксперты называют несколько причин. Во-первых, в России до недавнего времени сохранялась высокая сезонность в производстве, и зимой сухое молоко дополняло сырое. Во-вторых, в зимний период содержание белка в продукте может быть ниже установленной нормы, и производители вынуждены поднимать его, добавляя сухое обезжиренное молоко.

В этом году в Россию по серым схемам завезли дешевое сухое молоко из европейского интервенционного фонда, Украины и Белоруссии. Оно экономически выгоднее, чем сырое молоко, и его применяют даже сейчас, летом.

Такой фальсификат для здоровья безопасен. Речь лишь о том, что потребители платят за продукт, качество которого не соответствует заявленному. Но есть и более серьезные формы фальсификата, когда в ход идут немолочные компоненты, например крахмал и пальмовое масло.

В исследованных образцах такого не обнаружили. Вопреки опасениям, в молоке не нашли и бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и токсичных элементов (микотоксинов).

Антибиотики и их следы

Как показали исследования, ни один молочный продукт не застрахован от присутствия антибиотиков. А все из-за основного ингредиента — молока. Именно в него лекарственные препараты могут перекочевать из организма коровы, хотя, конечно же, этого быть не должно.

Следы антибиотиков — либо тетрациклиновой группы, либо стрептомицина — выявлены в молоке 14 торговых марок, правда, в количествах, разрешенных техническим регламентом Таможенного союза. А в молоке "Лакомо" доза была превышена. Виноват, опять же, производитель.

"Если корова заболела и ее лечили антибиотиками, молоко можно отправлять на переработку только после того, как анализы покажут, что из ее организма полностью выведены лекарства. Это не всегда происходит именно так, и в молоке находят следы медицинских препаратов. Сегодня подобное случается все реже, а еще десяток лет назад некоторые шутники называли молоко "белым антибиотиком", — отмечает Рыбалова.

Риски для здоровья здесь очевидны: регулярное потребление продуктов, напичканных антибиотиками приводит к тому, что формируется устойчивость к препаратам. Возникает накопительный эффект, антибиотики уже не действуют, и для лечения нам требуются более высокие дозы.

Фермеров не обнаружено

Специалисты указывают еще на одну широко распространенную уловку производителей молока и молочной продукции — формулировку "фермерский продукт". Ее любят и маркетологи, и покупатели.

Но означает ли это, что продукт произведен на ферме, которая находится под контролем производителя, и, соответственно, можно рассчитывать на более высокое качество? Совсем необязательно. Производитель может быть только переработчиком и не владеть никаким фермами. Тем не менее называть продукт "фермерским" закон ему не запрещает.

На самом деле в супермаркетах "фермерское" практически не продается. Под это определение подпадает только та продукция, которая изготовлена из молока собственных ферм, а таких производств у нас немного. В то же время много заводов, которые, если и имеют одну ферму, все остальное сырье закупают, но неизвестно — у кого и какого качества.

Таким образом, формулировка "фермерский продукт" не означает ровным счетом ничего.