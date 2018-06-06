Основные нефтекомпании выполняют договоренности о фиксации цен на бензин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Основные нефтекомпании в целом выполняют договоренности о фиксации цен на бензин в рознице, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
Джус подтвердил, что "достигнутые 30 мая договоренности о фиксации розничных цен в целом выполняются основными игроками отрасли, таким образом удалось добиться стабилизации ситуации на топливном рынке".
18.3%Более десяти тысяч рублей
31.9%От пяти до десяти тысяч
32.3%До пяти тысяч
17.5%Не пользуюсь автомобилем
Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей с 1 июля, как было запланировано изначально.
Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая.