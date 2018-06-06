Основные нефтекомпании выполняют договоренности о фиксации цен на бензин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Основные нефтекомпании в целом выполняют договоренности о фиксации цен на бензин в рознице, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Козак в среду провел совещание с нефтяными компаниями, где, в частности, обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов, итоги недельного мониторинга розничных цен на топливо.

Джус подтвердил, что "достигнутые 30 мая договоренности о фиксации розничных цен в целом выполняются основными игроками отрасли, таким образом удалось добиться стабилизации ситуации на топливном рынке".

Сколько вы тратите в месяц на бензин? Более десяти тысяч рублей

От пяти до десяти тысяч

До пяти тысяч

Не пользуюсь автомобилем Результаты 18.3% Более десяти тысяч рублей

31.9% От пяти до десяти тысяч

32.3% До пяти тысяч

17.5% Не пользуюсь автомобилем Все опросы Голосовать

В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли цены на бензин на 13% по сравнению с мартом (год назад за аналогичный период рост был 4,9%), а уже в мае среднероссийские розничные цены на бензин в течение двух недель подряд превысили уровни в 41 и 42 рубля за литр.

Для стабилизации ситуации с ценами на топливо на внутреннем рынке власти РФ планируют снизить акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну и на дизтопливо на 2 тысячи рублей за тонну задним числом с 1 июня. Кроме того, планируется не повышать их на 700 рублей с 1 июля, как было запланировано изначально.

Козак в конце мая провел совещание с крупнейшими нефтяными компаниями страны, на котором была достигнута договоренность зафиксировать цены на бензин и дизтопливо на уровне 30 мая.