МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с депутатами от "Единой России" заявил, что министерство готовит блок непопулярных решений. Об этом рассказала депутат от фракции Татьяна Цыбизова.

"Но был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений", — заявила Цыбизова по итогам заседания внутрифракционной группы, уточнив, что соответствующее заявление сделал Орешкин.

Она отметила, что конкретные сроки принятия решений и их направление озвучены не были.