Трюдо отверг идею Трампа о двусторонних переговорах по НАФТА

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отверг идею президента США Дональда Трампа о проведении отдельных двусторонних переговоров с партнерами по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) — Канадой и Мексикой.

Во вторник о новой концепции президента США заявил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Если мы посмотрим на преимущества от панконтинентальной торговой сделки, на выгоду, которую получают от нее Мексика, США и Канада, видно, что она намного лучше в трехстороннем виде, и мы продолжим защищать эту позицию", — заявил Трюдо в интервью телеканалу Global TV.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА). Трамп потребовал новых переговоров, мотивируя это большим торговым дефицитом США по отношению к партнерам.