Аргентина запретила поставки говядины с антибиотиками в Россию

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Аргентина запретила поставлять говядину в РФ тем предприятиям, которые использовали антибиотики, сообщил на рабочей встрече с Россельхознадзором атташе по сельскому хозяйству посольства этой страны Алонсо Пабло Феррандо, слова которого приводятся в релизе ведомства.

"Стороны обсудили недавние случаи выявления Россельхознадзором антибиотиков в аргентинской говядине, а также меры, которые предпримет Национальная служба здоровья животных и качества сельскохозяйственной продукции Аргентины (SENASA) для обеспечения поставок безопасной говядины в Россию. Как заверил российскую сторону господин Феррандо, предприятия, в продукции которых были выявлены нарушения, уже получили запрет на поставки говядины в Россию", — говорится в сообщении.

В мае Россельхознадзор заявлял, что обеспокоен участившимися случаями выявления антибиотиков в животноводческой продукции, поступающей из Аргентины, и в случае продолжения нарушений допускает введение ограничений на импорт.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт продуктов и сельскохозяйственного сырья в Россию из Аргентины в 2017 году составил 578,92 миллиона долларов (2% в общем импорте сельхозсырья). Страна занимает небольшую долю в импорте говядины и свинины (порядка 1%), однако поставляет 51% ввозимой в РФ конины и является основным поставщиком (41%) пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей.