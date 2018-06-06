Минпромторг выступил за четкое регулирование интернет-торговли алкоголем

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минпромторг РФ выступает за четкое регулирование интернет-торговли алкоголем и сейчас работает с Минфином над этим вопросом, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Считаем целесообразным, например, вместо запрета на интернет-торговлю алкогольной продукцией, ввести четкое регулирование данного сегмента. Совместно с Минфином сейчас работаем над этим вопросом", — сказал Мантуров, выступая на пленарной сессии Недели российского ритейла.

Он указал, что министерство уделяет большое внимание сегменту электронной коммерции, который в последние годы растет темпами более 10% ежегодно. Министр указал, что в 2017 году оборот интернет-торговли превысил 1 триллион рублей, ее доля в общем объеме розницы составила около 3%, а в непродовольственном секторе — более 7%.

"Мы продолжим работу по снятию барьеров в электронной торговле, которые мешают ей развиваться. Но будем это делать взвешенно, не допуская бесконтрольности", — подчеркнул Мантуров.

Министерство, по его словам, поддерживает и появление в России как можно большего числа электронных площадок. "И не только таких крупных, как совместный проект "Яндекс.Маркет" и Сбербанка, претендующий на роль российского Amazon, но и небольших специализированных и региональных", — указал глава Минпромторга.