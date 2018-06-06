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Экономика

ЦБ предложил основные направления развития финансового рынка на трехлетку

17:1606.06.2018
(обновлено: 17:27 06.06.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фотоФлаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Банк России предложил для публичного обсуждения основные направления развития финансового рынка страны в 2019-2021 годах, следует из сообщения регулятора.

Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Банк России предложил основные направления развития финансового рынка на ближайшие три года. Формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг выделены в качестве долгосрочных стратегических ориентиров в проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов", — говорится в сообщении.

Проект предложен для публичного обсуждения и содержит описание целей и принципов деятельности Банка России при развитии финансового рынка, а также конкретные меры их достижения. При этом приоритетные цели развития остались прежними: повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования инструментов финрынка, содействие экономическому росту с помощью предоставления конкурентного доступа к финансированию и создание условий для совершенствования финансовой индустрии.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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В документе получил дальнейшее развитие кросс-секторальный подход к финрынку: реализация многих мероприятий будет оказывать влияние одновременно на несколько сфер финансового рынка. Так, ЦБ намерен уделять приоритетное внимание созданию благоприятной среды для цифровизации рынка и развитию на нем конкуренции. А совершенствование корпоративного управления и противодействие недобросовестным практикам должны будут укреплять атмосферу доверия на финансовом рынке.

По задумке регулятора, повышению стабильности финансовой системы и доверия к финансовым институтам будет способствовать и совершенствование надзорного подхода. К нему можно отнести расширение применения профессионального суждения, развитие инфраструктуры финансового рынка и рынка производных финансовых инструментов. Содействие экономическому росту должны оказать мероприятия для развития сегмента длинных денег и стимулирующее регулирование. Будет развиваться и международное взаимодействие, в частности, с ЕАЭС и странами БРИКС, считает ЦБ.

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Проект предлагает продолжить работу для обеспечения доступности финансовых услуг, повышения финансовой грамотности, защите прав потребителей, которая, как утверждает ЦБ, активно проводилась при реализации основных направлений развития финрынка в 2016–2018 годах. Помимо этого, в документе сохранены разделы, содержащие мероприятия развития банковского и страхового секторов, рынка ценных бумаг и товарного рынка, сектора коллективных инвестиций и доверительного управления, микрофинансового рынка, платежной системы и инфраструктуры.

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