ЦБ предложил основные направления развития финансового рынка на трехлетку

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Банк России предложил для публичного обсуждения основные направления развития финансового рынка страны в 2019-2021 годах, следует из сообщения регулятора.

"Банк России предложил основные направления развития финансового рынка на ближайшие три года. Формирование доверительной среды, развитие конкуренции на финансовом рынке, поддержание финансовой стабильности и обеспечение доступности финансовых услуг выделены в качестве долгосрочных стратегических ориентиров в проекте основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов", — говорится в сообщении.

Проект предложен для публичного обсуждения и содержит описание целей и принципов деятельности Банка России при развитии финансового рынка, а также конкретные меры их достижения. При этом приоритетные цели развития остались прежними: повышение уровня и качества жизни граждан за счет использования инструментов финрынка, содействие экономическому росту с помощью предоставления конкурентного доступа к финансированию и создание условий для совершенствования финансовой индустрии.

В документе получил дальнейшее развитие кросс-секторальный подход к финрынку: реализация многих мероприятий будет оказывать влияние одновременно на несколько сфер финансового рынка. Так, ЦБ намерен уделять приоритетное внимание созданию благоприятной среды для цифровизации рынка и развитию на нем конкуренции. А совершенствование корпоративного управления и противодействие недобросовестным практикам должны будут укреплять атмосферу доверия на финансовом рынке.

По задумке регулятора, повышению стабильности финансовой системы и доверия к финансовым институтам будет способствовать и совершенствование надзорного подхода. К нему можно отнести расширение применения профессионального суждения, развитие инфраструктуры финансового рынка и рынка производных финансовых инструментов. Содействие экономическому росту должны оказать мероприятия для развития сегмента длинных денег и стимулирующее регулирование. Будет развиваться и международное взаимодействие, в частности, с ЕАЭС и странами БРИКС, считает ЦБ.

Проект предлагает продолжить работу для обеспечения доступности финансовых услуг, повышения финансовой грамотности, защите прав потребителей, которая, как утверждает ЦБ, активно проводилась при реализации основных направлений развития финрынка в 2016–2018 годах. Помимо этого, в документе сохранены разделы, содержащие мероприятия развития банковского и страхового секторов, рынка ценных бумаг и товарного рынка, сектора коллективных инвестиций и доверительного управления, микрофинансового рынка, платежной системы и инфраструктуры.