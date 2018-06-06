МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук встретились с министром коммерции КНР Чжун Шанем, обсудили возможности строительства новой генерации и поставок энергетических углей, говорится в сообщении российской компании.

"В преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай главный исполнительный директор "НК "Роснефть" Игорь Сечин и министр коммерции КНР Чжун Шань провели рабочую встречу. Во встрече также приняли участие партнеры "Роснефти", реализующие совместные проекты с компаниями КНР, в том числе председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук. Стороны обсудили… возможности строительства новой генерации и поставок энергетических углей", — говорится в материале.

Кроме того, на встрече обсуждалось развитие сотрудничества в области нефте- и газодобычи, нефтепереработки, нефте- и газохимии, реализации углеводородов.

"Чжун Шань выразил готовность оказать поддержку взаимовыгодным инвестиционным проектам, которые будут способствовать реализации задач, поставленных главами государств по развитию торгово-экономического сотрудничества и наращиванию товарооборота между двумя странами до уровня 200 миллиардов долларов в год", — заключается в материале.

В 2014-2015 годах "Интер РАО" и китайская State Grid Corporation of China (SGCC) изучали перспективы строительства на Ерковецком буроугольном месторождении в Амурской области крупнейшей в России тепловой электростанции мощностью до 8 ГВт — Ерковецкой ТЭС и линии электропередачи, что позволило бы экспортировать в Китай 30-50 миллиардов кВт.ч ежегодно. Стоимость проекта оценивалась в 20-25 миллиардов долларов. Однако в июне прошлого года в материалах Минэнерго появилась информация, что реализация этого проекта была приостановлена из-за спада потребления электроэнергии в Китае на фоне экономического кризиса.

"Интер РАО" — диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Суммарная установленная мощность электростанций компании составляет около 33,5 ГВт. Кроме того, "Интер РАО" — единственный российский оператор экспорта-импорта электроэнергии.