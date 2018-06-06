МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Генпрокуратура РФ вместе с институтом бизнес-омбудсмена попытается сдержать резкий рост тарифов на электроэнергию в 2019 году, который может произойти из-за изменений в тарифном регулировании для энергосбытовых компаний, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

В тарифах на электроэнергию есть три составляющих: стоимость ее производства на электростанции, стоимость передачи по электросетям, оплата работы сбытовых компаний. В каждом регионе есть основная сбытовая компания, которая в том числе продает энергию населению — это гарантирующий поставщик. Для них с 1 июля 2018 года начинает применяться новый, так называемый эталонный, принцип расчета тарифов.

"Генпрокуратура РФ вместе с институтом бизнес-омбудсмена попытается сдержать резкий рост тарифов на электроэнергию в 2019 году. 5 июня в генеральной прокуратуре прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. Одним из рассматриваемых вопросов стали результаты проверки обоснованности тарифов в сфере электроэнергетики", — говорится в сообщении.

"Методология формирования сбытовых надбавок, утвержденная приказом ФАС России от 21 ноября 2017 года, закладывает на будущее очень значительный рост так называемой эталонной выручки сбытовых организаций. Надеемся, что результаты предстоящих проверок дадут весомые основания для того, чтобы методологию изменить. В противном случае с 2019 года цены на электричество подскочат еще сильнее", — приводятся в сообщении слова директора "Центра мониторинга и контроля за ценообразованием" Алексея Малоземова.

Замначальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики ГП Максим Умрихин сообщил о том, что в 2017 году уже проходили проверки на территории четырех регионов РФ – в Пензенской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Краснодарском крае. Выявлено необоснованное завышение сбытовой надбавки в сумме более 3 миллиардов рублей.