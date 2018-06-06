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Экономика

В "Казаньоргсинтез" рассказали о планах увеличить выручку в ближайшие годы

13:0106.06.2018
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© Depositphotos / MaykovNikitaГород Казань. Архивное фотоГород Казань. Архивное фото
© Depositphotos / MaykovNikita

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Один из крупнейших российских производителей и экспортеров нефтехимической продукции ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в группу компаний "ТАИФ") в ближайшие годы должен увеличить выручку с 72 миллиардов рублей в 2017 году до 100 миллиардов рублей в 2021 году, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Останавливаться на достигнутом нельзя. Новая программа (стратегического развития компании – ред.) до 2025 года очень серьезная, но уже в 2021 году они должны выйти на выручку за 100 миллиардов рублей", — сказал Минниханов журналистам по окончании годового собрания акционеров "Казаньоргсинтеза".

При этом, по словам президента республики, компания должна производить 650 тысяч тонн собственного этилена и 1 миллион тонн полиэтилена.

Минниханов подчеркнул, что "Казаньоргсинтез" успешно завершил 2017 год, несмотря на все его сложности – конъюнктуру цен на полиэтилен, сложности доступа к сырью и другие. При этом компания провела большую модернизацию действующих производств и полностью расплатилась по кредитам, которые брала на эти цели. "Нет никаких сомнений, что компания с этой задачей справится", — резюмировал глава республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов. Архив
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Казаньоргсинтез" и Univation Technologies продолжают сотрудничество
Ранее генеральный директор "Казаньоргсинтеза" Фарид Минигулов сообщил, что за 2017 год выручка от реализации товарной продукции компании составила 72 миллиарда рублей, что на 3,4 миллиарда рублей или на 4,5% ниже уровня 2016 года. Основное влияние на снижение выручки, по его словам, оказала конъюнктура цен на рынке полиэтиленов. При этом влияние фактора цен было частично компенсировано увеличением объёмов производства в натуральном выражении.

ПАО "Казаньоргсинтез" – одно из крупнейших химических предприятий РФ, производит более 38% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. Компания занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа. Ежегодно "Казаньоргсинтез" производит более 1,6 миллиона тонн химической продукции более 170 наименований, 27% продукции экспортируется.

Уставный капитал "Казаньоргсинтеза" 1,9 миллиарда рублей, основные акционеры: ООО "Телеком-Менеджмент" ("дочка" ТАИФ) — 53,93%, АКБ "Ак Барс" — 16,11%, АО "Связьинвестнефтехим" — 10,55% в уставном капитале. Татарстану принадлежит "золотая акция" "Казаньоргсинтеза".

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