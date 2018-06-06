В "Казаньоргсинтез" рассказали о планах увеличить выручку в ближайшие годы

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Один из крупнейших российских производителей и экспортеров нефтехимической продукции ПАО "Казаньоргсинтез" (входит в группу компаний "ТАИФ") в ближайшие годы должен увеличить выручку с 72 миллиардов рублей в 2017 году до 100 миллиардов рублей в 2021 году, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Останавливаться на достигнутом нельзя. Новая программа (стратегического развития компании – ред.) до 2025 года очень серьезная, но уже в 2021 году они должны выйти на выручку за 100 миллиардов рублей", — сказал Минниханов журналистам по окончании годового собрания акционеров "Казаньоргсинтеза".
При этом, по словам президента республики, компания должна производить 650 тысяч тонн собственного этилена и 1 миллион тонн полиэтилена.
Минниханов подчеркнул, что "Казаньоргсинтез" успешно завершил 2017 год, несмотря на все его сложности – конъюнктуру цен на полиэтилен, сложности доступа к сырью и другие. При этом компания провела большую модернизацию действующих производств и полностью расплатилась по кредитам, которые брала на эти цели. "Нет никаких сомнений, что компания с этой задачей справится", — резюмировал глава республики.
ПАО "Казаньоргсинтез" – одно из крупнейших химических предприятий РФ, производит более 38% всего российского полиэтилена и является его крупнейшим экспортером. Компания занимает ведущее место в производстве газопроводных полиэтиленовых труб, фенола, ацетона, охлаждающих жидкостей, химических реагентов для добычи нефти и осушки природного газа. Ежегодно "Казаньоргсинтез" производит более 1,6 миллиона тонн химической продукции более 170 наименований, 27% продукции экспортируется.
Уставный капитал "Казаньоргсинтеза" 1,9 миллиарда рублей, основные акционеры: ООО "Телеком-Менеджмент" ("дочка" ТАИФ) — 53,93%, АКБ "Ак Барс" — 16,11%, АО "Связьинвестнефтехим" — 10,55% в уставном капитале. Татарстану принадлежит "золотая акция" "Казаньоргсинтеза".