Россияне назвали виновников роста цен на бензин

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Чуть меньше половины опрошенных россиян считают виновниками роста цен на бензин нефтяные компании, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Об этом заявили 46% респондентов. Еще 40% опрошенных возлагают ответственность за ситуацию на правительство. Замыкают "антирейтинг" владельцы АЗС — 19%.

Согласно исследованию, большинство россиян — 84% — ощутили рост цен на бензин за последние несколько месяцев. Так, 64% опрошенных назвали повышение "значительным".

О возможном ухудшении своего материального положения в связи с ситуацией заявили 83% респондентов: для 43% опрошенных рост цен на топливо стал существенным ударом по бюджету, для 40% — незначительным. Автомобилисты настроены пессимистичнее: 51% опрошенных владельцев машин ожидают серьезных финансовых трудностей.