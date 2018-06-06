ВТБ начал выплаты вкладчикам банка "Уссури", у которого отозвали лицензию

ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. ВТБ в качестве банка-агента в среду 6 июня начал принимать заявления и выплачивать страховое возмещение вкладчикам банка "Уссури", у которого ЦБ ранее отозвал лицензию, сообщает ВТБ в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее агентство по страхованию вкладов проинформировало, что выплаты вкладчикам хабаровского банка "Уссури" составят около 4,3 миллиарда рублей.

"Выплата возмещения осуществляется по вкладам (счетам), в том числе открытым для осуществления предпринимательской деятельности… За страховым возмещением обратятся порядка 8,2 тысячи вкладчиков", — говорится в сообщении.

Получить выплаты вкладчики банка "Уссури" могут в розничных отделениях ВТБ в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а также через ряд офисов ВТБ во всех городах присутствия банка.

Клиенту возмещается 100% вклада, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 миллиона рублей. По банковскому вкладу в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка "Уссури" — 25 мая 2018 года.

Решение об отзыве лицензии банка "Уссури" ЦБ принял 25 мая в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Уссури" на 1 мая занимал 275-е место в банковской системе РФ.