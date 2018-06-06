ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. РФ и Китаю нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в инфраструктуре, энергетике, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам (РФ и Китаю) нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в инфраструктуре, в энергетике, в том числе в электроэнергетике, в альтернативных видах энергии", — сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая, текст которого опубликован на ее сайте.

По его словам, Россия будет стремиться к объединению усилий с Китаем на этих ключевых направлениях. "Мы знаем, что и у Китая есть уже существенные достижения. Например, в сфере интернета вещей, в сфере цифровой торговли. Но этого для успешного развития в ближайшей перспективе нам всем – и Китаю, и России – будет совершенно недостаточно", — пояснил он, говоря о необходимости развития цифровых технологий.