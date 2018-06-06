"Связной" ликвидирует бренд "Евросеть" в течение года

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Совместное предприятие группы SLV Олега Малиса и "Мегафон" в течение года передаст все магазины "Евросети" бренду "Связной". Об этом говорится в сообщении компании.

В конце мая SLV и "Мегафон" закрыли сделку по объединению "Евросети" и "Связного". Количество магазинов объединенной компании превысило 5 тысяч. Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании стала группа SLV, а "Мегафону" принадлежат 25% плюс одна акция.

"Объединенная компания презентовала обновленный единый бренд. Бренд "Евросеть" будет существовать еще какое-то время, после чего ее магазины тоже перейдут под бренд "Связной — "Связной", — говорится в сообщении.

"Сейчас начнется процесс ребрендинга. У нас есть магазины, которые стоят прямо рядом, и ребрендировать оба в "Связной" — наверное, не имеет смысла. Доминантой будет "Связной". Какая-то часть магазинов — у нас есть разные идеи по запуску новых проектов, об этом мы расскажем отдельно", — рассказал журналистам Малис.

По словам предпринимателя, компания планирует вложить в каждый магазин под новым брендом около 1,5 миллиона рублей.

Ранее он заявлял о намерении открыть порядка 500 новых магазинов в 2018-2019 годах.