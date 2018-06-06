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Экономика

Сбербанк включили в реестр кредиторов хорватского ритейлера Agrokor

00:2206.06.2018
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман ГрефПрезидент, председатель правления ОАО Сбербанк России Герман Греф
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Реестр кредиторов хорватского ритейлера Agrokor во вторник пополнился Сбербанком, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Сбербанк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Агентство Блумберг во вторник со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Максима Полетаева сообщило, что по итогам обмена долга хорватской Agrokor на его акции Сбербанк может получить 40% компании, совместная с ВТБ доля может составить 44-45%. Планируется, что Хорватия создаст холдинговую компанию, которая возьмет на себя все активы Agrokor, а также его обязательства, которые будут конвертированы в акционерный капитал.

"Сегодня Сбербанк был включен в реестр кредиторов компании Agrokor. Это произошло после подачи заявления временного управляющего компании в суд Загреба об отсутствии претензий к оставшейся части требований Сбербанка к Agrokor в размере 450 миллионов евро", — сообщили в пресс-службе кредитной организации, добавив, что 30 марта суд Загреба признал требования банка на 650 миллионов евро.

"Сбербанк приветствует деятельность временного управляющего компании Фабриса Перушко, который инициировал судебный процесс, и выражает уверенность в том, что решение послужит на пользу компании Agrokor и процессу урегулирования задолженности компании", — отметили в банке.

Стенд Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевые направления деятельности — производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 миллиарда евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле прошлого года принял закон Lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor. Долг компании перед банком составляет более 1,1 миллиарда евро, 100 миллионов евро из которых были в срочном порядке выданы компании в период кризиса ликвидности и использованы для выплат поставщикам и налоговым органам. Дочерние банки Сбербанка дополнительно выдали поставщикам и сотрудникам Agrokor 0,2 миллиарда евро, отмечали в Сбербанке в феврале.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Виталий Коуров
Потом хорваты как и хохлы отберут всё у этих банкоф!
00:30
06.06.2018
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