Сбербанк включили в реестр кредиторов хорватского ритейлера Agrokor

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Реестр кредиторов хорватского ритейлера Agrokor во вторник пополнился Сбербанком, заявили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Агентство Блумберг во вторник со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Максима Полетаева сообщило, что по итогам обмена долга хорватской Agrokor на его акции Сбербанк может получить 40% компании, совместная с ВТБ доля может составить 44-45%. Планируется, что Хорватия создаст холдинговую компанию, которая возьмет на себя все активы Agrokor, а также его обязательства, которые будут конвертированы в акционерный капитал.

"Сегодня Сбербанк был включен в реестр кредиторов компании Agrokor. Это произошло после подачи заявления временного управляющего компании в суд Загреба об отсутствии претензий к оставшейся части требований Сбербанка к Agrokor в размере 450 миллионов евро", — сообщили в пресс-службе кредитной организации, добавив, что 30 марта суд Загреба признал требования банка на 650 миллионов евро.

"Сбербанк приветствует деятельность временного управляющего компании Фабриса Перушко, который инициировал судебный процесс, и выражает уверенность в том, что решение послужит на пользу компании Agrokor и процессу урегулирования задолженности компании", — отметили в банке.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии. Ключевые направления деятельности — производство продуктов питания и розничная торговля. Ее долг перед банками РФ оценивается в 1,3 миллиарда евро, что составляет более трети всего долга компании. Парламент Хорватии в апреле прошлого года принял закон Lex Agrokor, определяющий процедуру введения государством чрезвычайного управления в компании.

Сбербанк является крупнейшим кредитором Agrokor. Долг компании перед банком составляет более 1,1 миллиарда евро, 100 миллионов евро из которых были в срочном порядке выданы компании в период кризиса ликвидности и использованы для выплат поставщикам и налоговым органам. Дочерние банки Сбербанка дополнительно выдали поставщикам и сотрудникам Agrokor 0,2 миллиарда евро, отмечали в Сбербанке в феврале.