Дело — труба. Зачем Украина арестовала активы "Газпрома"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты 2,6 миллиарда долларов "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража. До этого по иску украинской компании швейцарские судебные приставы наложили обеспечительные меры на активы компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. О целях и перспективах судебной войны Киева с "Газпромом" — в материале РИА Новости.

Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях, говорится в сообщении украинской компании. Ходатайства были поданы в рамках февральского решения Стокгольмского арбитражного суда.

Отмечается, что, хотя "голландский суд удовлетворил эти ходатайства, шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями".

Стокгольмский синдром

В июне 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз" подали друг на друга иски в Арбитражный суд при Торговой палате Стокгольма. Российский холдинг жаловался на хронические неплатежи украинской компании и недобор контрактных объемов топлива, предусмотренных условием "бери или плати". "Нафтогаз" требовал изменения цены на газ за предшествующее время, возмещения "несправедливых" переплат, а также компенсации за недопоставку объемов газа по транзиту.

Украинская компания утверждала, что минимальный объем газа, который "Газпром” должен транспортировать через территорию Украины, составляет 110 миллиардов кубометров в год, однако годовой объем транзита в 2009–2013 годах не превышал в среднем 94 миллиарда кубометров.

В декабре 2017-го Стокгольмский арбитраж обязал "Нафтогаз" выплатить российскому холдингу долг за поставленный газ в размере 2,02 миллиарда долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа. А два месяца спустя он же частично удовлетворил требование "Нафтогаза" о компенсации за недопоставку газа по транзиту.

Доводы "Газпрома", что снижение объема прокачки было вызвано сокращением закупок газа европейскими потребителями, арбитраж во внимание не принял. В результате 28 февраля суд постановил взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,6 миллиарда долларов компенсации. С учетом декабрьского решения российская компания должна выплатить украинскому контрагенту 2,6 миллиарда долларов.

"Газпром" с этим не согласился и платить пока не торопится. Поэтому в конце мая "Нафтогаз Украины" объявил о начале принудительного взыскания долга в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.

Эти страны ратифицировали Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года, в соответствии с которой национальный суд может отказать в исполнении решения международного арбитража. Но чуда не произошло.

Тридцатого мая швейцарские судебные приставы провели опись имущества в офисах принадлежащих "Газпрому" компаний Nord Stream AG (владелец газопровода "Северный поток") и Nord Stream 2 AG (оператор проекта "Северный поток — 2"), зарегистрированных в Цуге.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Нафтогаз" продолжит арестовывать активы "Газпрома" в других европейских странах, в частности в Великобритании и Нидерландах. Примечательно, что он не упомянул Германию, где у российского газового холдинга тоже крупные активы.

Очевидно, что в конфликте двух коммерческих компаний украинцы задействуют политический фактор и делают ставку на государства, наиболее критично настроенные к России. Этот расчет пока оправдывается — голландские судьи, как и их швейцарские коллеги, приняли решение Стокгольмского арбитража к исполнению. Нет сомнений, что Великобритания поступит так же.

Перекрыть поток

Эксперты уверены: пытаясь арестовать активы "Газпрома" в Европе, "Нафтогаз" стремится не только получить деньги, но и затормозить строительство газопроводов в обход Украины. Киев этого и не скрывает.

"Арест активов "Газпрома" в Европе, пожалуй, самый явный результат судебной тяжбы российского газового монополиста и украинской компании "Нафтогаз", — отмечает украинский информационный портал "Еспресо". — А то, что арест этот начался с акций "Газпрома" в проектах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", может серьезно затормозить строительство новых трубопроводов".

В Нидерландах "Газпрому" принадлежит также компания South Stream Transport B.V. — оператор морской части газопровода "Турецкий поток". В Великобритании зарегистрирована Gazprom Marketing&Trading, ключевая трейдинговая структура "Газпрома".

Арест активов этих компаний способен парализовать новые экспортные проекты российского газового холдинга. Однако, вопреки надеждам Киева, такой исход практически нереален.

Дело в том, что наложение обеспечительных мер швейцарскими и голландскими судебными приставами означает лишь то, что запрещена продажа данных активов. А продавать свои швейцарские, голландские или британские компании "Газпром" и не собирался.

Обратить взыскание на имущество, то есть отобрать активы у "Газпрома", можно только на основании дополнительных судебных решений. Разбирательства на этот счет неизбежно затянутся на многие годы, причем у российской компании имеются сильные аргументы, с которыми будет вынужден считаться любой суд.

Во-первых, дочерние структуры не могут отвечать своим имуществом по долгам материнской компании. Во-вторых, решение суда не должно ущемлять интересы третьих лиц. Между тем акции Nord Stream 2 находятся в залоге по кредитам финансирующих проект европейских компаний Royal Dutch Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV.

Кроме того, "Газпром" уже подал апелляцию на само решение Стокгольмского суда. Компания утверждает, что "значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом".

В российском газовом холдинге подчеркивают: заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту — это "новое доказательство серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма", дающее основание для полной отмены решения Стокгольмского арбитража. А пока юристы будут биться в судах, "Газпром" спокойно продолжит реализацию экспортных проектов — и "Турецкого потока", и "Северного потока — 2", и любых других.