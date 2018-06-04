АЭВТ пожаловалась вице-премьеру Акимову на подорожание авиатоплива

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову по вопросу роста цен на авиакеросин, следует из письма организации, опубликованного на сайте АЭВТ.
"По мнению АЭВТ, текущая ценовая политика производителей̆ авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", — говорится в письме.
В настоящее время в состав АЭВТ входят 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий, в том числе "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Якутия" и другие. Группа "Аэрофлот" покинула ассоциацию в 2015 году.