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Экономика

Депутат: ограничение ввоза молока из Белоруссии не скажется на ценах

22:3304.06.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСотрудник химической лаборатории на молочном заводеСотрудник химической лаборатории на молочном заводе
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Решение Россельхознадзора об ограничении ввоза в Россию молока и ряда видов молочной продукции из Белоруссии, поможет российским сельхозпроизводителям, но никак не скажется на ценах на готовую продукцию, считает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Работа молочного комбината. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Россия ограничит ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор с 6 июня ограничивает ввоз в Россию из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции. Ограничения коснутся молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка. Запрет вводится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции и коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в таре объемом, например, 1-1,5 литра под запрет не попадают.

"Решение Россельхознадзора будет помогать нашим производителям, но это никак не скажется на ценах на готовую продукцию. Это нормализует нашу внутреннюю экономику и позволит платить вовремя нашим людям зарплату. Соответственно, люди, получая зарплату, опять же оставят деньги в магазинах в нашей стране, купив производимую в России продукцию", — заявил РИА Новости Хайруллин, комментируя данное решение.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Поэтому он поддерживает меры, которые предпринимает Россельхознадзор. "Надеюсь, что мы не допустим "обрушения" наших сельхозпроизводителей, в поддержку которых государство так много денег в последние 10 лет инвестировало", — добавил зампред комитета.

Он полагает, что через Белоруссию было много завезено транзитной молочной продукции. "Это привело к тому, что на российском рынке, начиная с декабря 2017 года, резко опустились закупочные цены на молоко и, к февралю текущего года наши сельхозпроизводители потеряли в закупочной цене на молоко от 8 до 10 рублей за литр", — заявил Хайруллин.

"Такую ситуацию создали не столько сами белорусские производители, сколько то сухое молоко, различные сырные продукты,… которые через Украину зашли в Белоруссию, а потом через Белоруссию на российский рынок и обрушили здесь цены", — резюмировал парламентарий.

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