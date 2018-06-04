Депутат: ограничение ввоза молока из Белоруссии не скажется на ценах

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Решение Россельхознадзора об ограничении ввоза в Россию молока и ряда видов молочной продукции из Белоруссии, поможет российским сельхозпроизводителям, но никак не скажется на ценах на готовую продукцию, считает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

Россельхознадзор с 6 июня ограничивает ввоз в Россию из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции. Ограничения коснутся молока и сливок, пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом, сухого молока и сливок, концентрированных, консервированных и сгущенных, молочной наливной сыворотки, концентрированной и сухой, а также сывороточного концентрата и молочного белка. Запрет вводится до урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции и коснется продуктов в потребительской таре объемом более 2,5 литра. Продукты в таре объемом, например, 1-1,5 литра под запрет не попадают.

"Решение Россельхознадзора будет помогать нашим производителям, но это никак не скажется на ценах на готовую продукцию. Это нормализует нашу внутреннюю экономику и позволит платить вовремя нашим людям зарплату. Соответственно, люди, получая зарплату, опять же оставят деньги в магазинах в нашей стране, купив производимую в России продукцию", — заявил РИА Новости Хайруллин, комментируя данное решение.

Поэтому он поддерживает меры, которые предпринимает Россельхознадзор. "Надеюсь, что мы не допустим "обрушения" наших сельхозпроизводителей, в поддержку которых государство так много денег в последние 10 лет инвестировало", — добавил зампред комитета.

Он полагает, что через Белоруссию было много завезено транзитной молочной продукции. "Это привело к тому, что на российском рынке, начиная с декабря 2017 года, резко опустились закупочные цены на молоко и, к февралю текущего года наши сельхозпроизводители потеряли в закупочной цене на молоко от 8 до 10 рублей за литр", — заявил Хайруллин.

"Такую ситуацию создали не столько сами белорусские производители, сколько то сухое молоко, различные сырные продукты,… которые через Украину зашли в Белоруссию, а потом через Белоруссию на российский рынок и обрушили здесь цены", — резюмировал парламентарий.