Мексика пожалуется ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Мексика намерена обратиться во Всемирную торговую организацию в связи с введением США пошлин на ввоз стали и алюминия, сообщило министерство экономики латиноамериканской страны.

В конце мая стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% из Европы, Канады, Мексики и других стран.

"В ответ на меры США касательно мексиканской стали и алюминия Мексика объявляет, что начинает процесс в рамках разрешения споров в ВТО", — говорится в сообщении. Мексика считает, что вводимые США пошлины нарушают договоренности организации и угрожают национальной безопасности государства.

Ранее Евросоюз заявил, что может принять предварительные меры по защите рынка стали и алюминия в июле, хотя полное расследование в направлении возможного введения защитных мер займет девять месяцев. Евросоюз также намерен запустить юридические процедуры против пошлин в рамках ВТО.