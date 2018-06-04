Тамбовская область расширила возможности продажи зерна на экспорт

ТАМБОВ, 4 июн — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, член совета директоров турецкой компании "Tiryaki Agro Food Industry and Trade Inc." Мехмет Тирьякоглы и и.о. генерального директора ООО "АгроФуд" Евгений Муравлев подписали в понедельник трехстороннее соглашение о намерениях к сотрудничеству в агропромышленном комплексе Тамбовщины, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соглашение предусматрвает взаимодействие сторон в сфере производства, хранения и организации экспорта сельхозпродукции. Подписание этого документа позволит тамбовским сельхозпроизводителям продавать зерно, в случае его избытка на внутреннем рынке, в Турцию по биржевым ценам. При этом компания ООО "АгроФуд" намерена выступить в качестве экспортера и грузоотправителя, турецкая компания — в качестве закупщика. Кроме того, соглашение позволит создать равные возможности при продаже зерна на экспорт для тамбовских аграриев разной формы собственности — от крупных агрохолдингов до малых форм хозяйствования, пояснил собеседник агентства.

"Тамбовская область станет первым российским регионом, где будет отработана новая модель сервиса экспортного взаимодействия. Для этого потребуется немало времени. Требования при этом предъявляются высокие, но есть уверенность, что такая форма международного сотрудничества станет успешной и будет тиражироваться в других регионах" — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Резюмируя итоги встречи, глава региона процитировал турецкую пословицу: "Дело — это зеркало человека". "Надеюсь, что в режиме делового сотрудничества на принципах уважения и доверия мы будем развивать наши партнёрские отношения", — подчеркнул Никитин.

В последние годы Тамбовская область обеспечивает высокие показатели урожайности зерновых культур. Полностью удовлетворяя внутренний спрос, исельхозтоваропроизводители отправляют часть продукции на экспорт в Египет, Тунис, Йемен, Азербайджан и страны Европы. С начала 2018 года отгружено 846,2 тысячи тонн зерна, в том числе на экспорт — 516,2 тысячи тонн, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь>>