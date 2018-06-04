Костромской общественный транспорт хотят перевести на газомоторное топливо

КОСТРОМА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в связи с ростом цен на бензин поручил проработать вопрос перевода государственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо, а также подготовить предложения по развитию сети газозаправочных станций, сообщает администрация региона.
"Для снижения финансовых рисков для экономики региона, дополнительных расходов областного бюджета, связанных с ростом розничных цен на бензин и дизельное топливо губернатор Сергей Ситников поручил профильным ведомствам проработать вопрос диверсификации топливного баланса автопарков государственных и муниципальных организаций, сделав упор на газомоторное топливо", — говорится в сообщении.
"Основным приоритетом считаю газомоторное топливо и создание всей необходимой инфраструктуры для его использования. Нам необходимо расширять газозаправочную сеть и специальные пункты технического обслуживания, чтобы у владельцев автомобилей на газовом топливе не возникало сложностей с заправкой и ремонтом. Конечно, необходим строгий контроль за эксплуатацией, регулярное и качественное техническое обслуживание таких транспортных средств", — отметил глава региона.
Власти сообщают, что до конца года десять пассажирских автобусов, оборудованные газовой системой, должны появиться в Костромском автобусном парке (ПАТП) № 3. Транспортные средства будут приобретены в лизинг. В бюджете региона на эти цели будет предусмотрено 18,5 миллиона рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться развитием газозаправочной сети. Кабмин должен рассмотреть вопрос о разработке схем территориального размещения заправочных станций и газопроводной инфраструктуры по каждому региону страны, а также увеличения парка транспорта, использующего газ в качестве моторного топлива. При этом правительство должно учесть программы обновления муниципального пассажирского и грузового транспорта, такси, школьных автобусов и транспорта экстренных и оперативных служб при разработке вопроса увеличения парка. Кроме того, президент поручил проработать вопрос о персональной ответственности губернаторов за развитие рынка газомоторного топлива.