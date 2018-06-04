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Экономика

Костромской общественный транспорт хотят перевести на газомоторное топливо

20:1104.06.2018
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© РИА Новости / Юрий ПростяковПерейти в фотобанкКострома. Архивное фотоКострома. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Простяков
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КОСТРОМА, 4 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в связи с ростом цен на бензин поручил проработать вопрос перевода государственного и муниципального транспорта на газомоторное топливо, а также подготовить предложения по развитию сети газозаправочных станций, сообщает администрация региона.

На автозаправочной станции Лукойл в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В России бензин за неделю в среднем подорожал на 64—94 копейки
Директор регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов Ирина Солдатова сообщила, что за прошедшую неделю розничные цены на бензин выросли на заправках, обеспечиваемых компанией "Роснефть Ярославль" на 30 копеек, на КТК – на 2 рубля. Как отметил руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Костромской области Мурсал Исмаилов, одной из причин повышения цен является резкий рост экспорта моторного топлива и, как следствие, снижение поставок на внутренний рынок.

"Для снижения финансовых рисков для экономики региона, дополнительных расходов областного бюджета, связанных с ростом розничных цен на бензин и дизельное топливо губернатор Сергей Ситников поручил профильным ведомствам проработать вопрос диверсификации топливного баланса автопарков государственных и муниципальных организаций, сделав упор на газомоторное топливо", — говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 4 июня 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев поручил подготовить меры для стабилизации и снижения цен на бензин
По мнению главы региона, это не только удешевит транспортные перевозки, но и будет способствовать улучшению экологической обстановки.

"Основным приоритетом считаю газомоторное топливо и создание всей необходимой инфраструктуры для его использования. Нам необходимо расширять газозаправочную сеть и специальные пункты технического обслуживания, чтобы у владельцев автомобилей на газовом топливе не возникало сложностей с заправкой и ремонтом. Конечно, необходим строгий контроль за эксплуатацией, регулярное и качественное техническое обслуживание таких транспортных средств", — отметил глава региона.

Власти сообщают, что до конца года десять пассажирских автобусов, оборудованные газовой системой, должны появиться в Костромском автобусном парке (ПАТП) № 3. Транспортные средства будут приобретены в лизинг. В бюджете региона на эти цели будет предусмотрено 18,5 миллиона рублей.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Правительство договорилось с нефтяниками о фиксации цен на бензин
Ситников также поручил подготовить предложения по развитию сети газозаправочных станций и мерам поддержки владельцев транспортных средств, работающих на газомоторном топливе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству заняться развитием газозаправочной сети. Кабмин должен рассмотреть вопрос о разработке схем территориального размещения заправочных станций и газопроводной инфраструктуры по каждому региону страны, а также увеличения парка транспорта, использующего газ в качестве моторного топлива. При этом правительство должно учесть программы обновления муниципального пассажирского и грузового транспорта, такси, школьных автобусов и транспорта экстренных и оперативных служб при разработке вопроса увеличения парка. Кроме того, президент поручил проработать вопрос о персональной ответственности губернаторов за развитие рынка газомоторного топлива.

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© РИА Новости, Инфографика
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